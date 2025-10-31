Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa. Ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.

Dự báo, đêm 31/10 và ngày 1/11, không khí lạnh liên tục được tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và khu vực Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông, nên ở khu vực Đông Bắc Bộ có mưa nhiều nơi.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 18-21 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 17 độ.

Miền Bắc đón không khí lạnh liên tiếp, trời mưa. Ảnh minh họa: Bảo Kiến

Thời tiết Hà Nội ngày 1/11 duy trì có mưa, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Tây thành phố 18-20 độ, phía Nam 19-21 độ, trung tâm và phía Bắc 20-22 độ. Chiều tối cùng ngày, Hà Nội có mưa nhỏ rải rác.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, nên khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông.

Cụ thể, từ đêm 31/10 đến 2/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm; khu vực Nam Nghệ An và Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>150mm/3h).

Tiếp đó, từ đêm 2-3/11, khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Mưa lớn ở khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng đêm 4/11.

Ngoài ra, ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-3m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; lũ quét trên sông suối nhỏ; sạt lở đất tại khu vực đồi núi.

Gió mạnh, sóng lớn trên biển ảnh hưởng đến tàu thuyền và hoạt động hàng hải.

Thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng có thể ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt với người già, trẻ nhỏ.

Dự báo thời tiết ngày 1/11/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Phía Nam có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ; phía Nam 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.