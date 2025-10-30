Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng chiều tối và đêm nay (30/10), khối không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ.

Sau đó, không khí lạnh liên tục được tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng xuống khu vực Bắc Trung Bộ, rồi đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3-4.

Miền Bắc đón không khí lạnh. Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng

Từ 30/10-1/11, do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông, kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên ở khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rải rác.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 1/11, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 19-22 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 17 độ.

Thời tiết Hà Nội từ 30/10-1/11, có mưa; từ 1/11, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 20-22 độ.

Cũng do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, sau kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông.

Bên cạnh đó, từ sáng sớm nay đến đêm mai (31/10), khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>150mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm nay, khu vực Huế và Đà Nẵng vẫn có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Chiều và đêm nay, ở khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đông có mưa rào và giông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>60mm/3h).

Sau đó, ngày và đêm 1/11, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm; từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi 40-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Mưa lớn ở khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 4/11.

Mưa lớn khiến mực nước lũ trên các sông miền Trung dâng cao, vượt báo động 3, gây ngập lụt diện rộng, sạt lở đất ở nhiều khu vực và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Ngoài ra, từ đêm nay, ở Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m; vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; lũ quét trên sông suối nhỏ; sạt lở đất tại khu vực đồi núi.

Gió mạnh, sóng lớn trên biển ảnh hưởng đến tàu thuyền và hoạt động hàng hải.

Thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng có thể ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt với người già, trẻ nhỏ.

Mưa lũ lịch sử ở miền Trung khiến 16 người chết và mất tích Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 17h ngày 29/10, mưa lũ lớn ở miền Trung đã khiến 16 người chết, mất tích, trong đó 9 người chết (Huế 1, Đà Nẵng 7, Lâm Đồng 1); 7 người mất tích (Quảng Trị 2, Huế 1, Đà Nẵng 4); 15 người bị thương (Đà Nẵng). Mưa lũ cũng làm 50 nhà bị sập, cuốn trôi (Đà Nẵng); 110 nhà bị hư hỏng (Đà Nẵng 94, Quảng Ngãi 15, Lâm Đồng 1); 127.594 nhà bị ngập (Quảng Trị 663, Huế 44.507, Đà Nẵng 76.427, Quảng Ngãi 4.948; Lâm Đồng 1.049). Có khoảng 81 xã, phường bị ngập; 2.535ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại; 9.450 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi và hàng loạt tuyến đường giao thông bị hư hỏng, sạt lở...

Dự báo thời tiết ngày 30/10/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, đêm có mưa vài nơi; ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông, riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Phía Bắc gió đông bắc đến đông, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (tập trung chủ yếu vào chiều vào đêm). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (tập trung chủ yếu vào chiều vào đêm). Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (tập trung chủ yếu vào chiều vào đêm). Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.