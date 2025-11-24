Những ngày sau lũ, người dân tất bật dọn dẹp nhà cửa. Hàng trăm chiếc xe máy từng chìm nghỉm trong nước được mang đi sửa chữa. 9h tối, tiệm sửa xe của anh Đinh Văn Bình nằm trên đường 23 Tháng 10, phường Tây Nha Trang có rất nhiều xe dựng trên vỉa hè và dưới lòng đường.

Các xe mang tới đều đã được người dân xịt rửa qua nhưng còn dấu vết sau nhiều ngày bị ngâm bùn đất.

Nhiều xe còn vương rác thải, động vật chết.

Với 27 năm kinh nghiệm sửa xe, anh Bình cho biết đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh ngập lụt kinh hoàng đến vậy. "Sau khi nước rút, tôi quyết định dọn dẹp sớm nhà cửa và mở lại cửa hàng ngay. Tiệm chỉ có 2 thợ mà lượng xe máy đến chờ sửa đã quá tải. Tôi phải để đồ nghề ra và kêu khách tự sửa nếu biết làm và không lấy tiền", anh Bình chia sẻ.

Từ khi mở cửa trở lại, cửa hàng của anh Bình đã tiếp nhận hơn 100 trường hợp. Theo anh, đa phần xe bị hỏng liên quan đến hệ thống xăng do nước ngập tràn vào bình xăng lớn, sau đó lan sang các bộ phận khác như nhớt, ống xả. Cả xe ga lẫn xe số đều bị tình trạng này sau khi ngâm nước thời gian dài.

"Sau khi kiểm tra, nếu xe có thể khắc phục, tôi sẽ sửa chữa để tiết kiệm tối đa chi phí. Những xe hư hỏng nặng sẽ được tư vấn thay thế," anh Bình chia sẻ. Chi phí sửa chữa cơ bản hiện là 120.000 đồng/xe ga và 80.000 đồng/xe số, hỗ trợ khách sau thiên tai.

Về kỹ thuật, thợ sẽ tháo bô, vệ sinh nước và kiểm tra bình xăng. Nếu nước chưa vào bình, xe vẫn có thể khởi động, còn nếu đã vào, phụ tùng sẽ được tháo ra kiểm tra toàn bộ.

Xe của anh Nguyễn Tiến Vinh, sau khi cắm bình ắc-quy, vẫn khởi động được, lượng xăng pha nước được đưa ra ngoài. Anh cho biết, mang xe tới từ sáng nhưng tới tối mới tới lượt. Trong 4 chiếc xe của gia đình, chỉ 2 chiếc nổ máy được, còn lại phải chờ thay phụ tùng, ước tính chi phí sửa mỗi xe 1–3 triệu đồng.

Những chiếc xe liên tục được đẩy đến, anh Bình phải hẹn đến hôm sau.

Một tiệm sửa xe khác trên đường Ngô Gia Tự, phường Nha Trang cũng tiếp nhận gần 50 chiếc xe trong buổi chiều và tối. Các lỗi hư hỏng phổ biến gồm hư pô xe, bình xăng con, IC... Theo chủ tiệm, mỗi xe để hoàn thành kiểm tra và sửa chữa mất khoảng 1 giờ. Nếu tình trạng hư hỏng nặng hơn, thời gian sửa chữa sẽ kéo dài hơn nhiều.

Anh Nguyễn Thành Nhân làm việc tới tối muộn tại tiệm sửa xe trên đường Nguyễn Trãi, phường Nha Trang.

Gia đình anh Hiếu trên đường 23 tháng 10 gọi thợ tới kiểm tra xe trực tiếp tại nhà.

Tối muộn, xe tải, xe cẩu tấp nập đưa ô tô bị ngập về xưởng sửa chữa để kiểm tra và thay thế những bộ phận hư hỏng.

