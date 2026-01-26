Chính xác

Theo báo cáo Triển vọng dân số thế giới của Liên Hợp Quốc năm 2024, tuổi thọ trung bình của người dân Singapore là 84, cao nhất khu vực Đông Nam Á, cao thứ 12 thế giới.

Tờ Nikkei Asia nêu tuổi thọ trung bình của người Singapore tăng cao nhờ hệ thống y tế tiên tiến. Hệ thống chăm sóc sức khỏe công – tư hiệu quả, chính sách y tế dự phòng và lối sống lành mạnh góp phần giúp người dân sống lâu hơn.