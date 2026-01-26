1. Người dân nước nào ở Đông Nam Á sống thọ nhất?
-
Thái Lan
0%
- Brunei0%
- Singapore0%
- Malaysia0%Chính xác
Theo báo cáo Triển vọng dân số thế giới của Liên Hợp Quốc năm 2024, tuổi thọ trung bình của người dân Singapore là 84, cao nhất khu vực Đông Nam Á, cao thứ 12 thế giới.
Tờ Nikkei Asia nêu tuổi thọ trung bình của người Singapore tăng cao nhờ hệ thống y tế tiên tiến. Hệ thống chăm sóc sức khỏe công – tư hiệu quả, chính sách y tế dự phòng và lối sống lành mạnh góp phần giúp người dân sống lâu hơn.
2. Tuổi thọ của người dân Việt Nam đứng thứ mấy ở Đông Nam Á?
-
2
0%
- 30%
- 40%
- 50%Chính xác
Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam là 74,7, đứng thứ 5 ở Đông Nam Á, sau Singapore, Malaysia, Thái Lan và Brunei.
Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, phụ nữ Việt Nam sống lâu hơn đàn ông trung bình khoảng 5 năm. Năm 2024, tuổi thọ của phụ nữ trung bình 77,3 tuổi, trong khi nam giới 72,3 tuổi.
Tuổi thọ cũng có sự chênh lệch giữa các vùng địa lý. Ở Tây Nguyên, vùng trung du miền núi phía Bắc, tuổi thọ trung bình khoảng 72-72,8 tuổi; còn khu vực Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng hay Đồng bằng sông Cửu Long, tuổi trung bình là 75,7-76,5.
3. Người dân nước nào sống thọ nhất thế giới?
-
Nhật Bản
0%
- Monaca0%
- Hà Lan0%
- Pháp0%Chính xác
Tuổi thọ trung bình của người dân Monaco là 87 tuổi, cao nhất thế giới, theo số liệu của Viện Thống kê và Nghiên cứu kinh tế Monaco (IMSEE). Chia theo giới, nam giới Monaco có tuổi thọ trung bình 84, còn nữ giới vượt 90.
Tính về tỷ lệ người sống trên 100 tuổi, Monaco cũng cao nhất thế giới với gần 950 người trên mỗi 100.000 dân, vượt xa các quốc gia và khu vực nổi tiếng về tuổi thọ. Chẳng hạn, Nhật Bản và Uruguay lần lượt với 98 và 85 người 100 tuổi trên 100.000 dân.
Anh xếp hạng 32 trong bảng xếp hạng toàn cầu, với gần 26 người trên 100.000 dân. Mỹ đứng thấp hơn, ở vị trí 46, với tỷ lệ khoảng 20 người 100 tuổi trên 100.000 dân.
4. Hiện nay, người thọ nhất thế giới bao nhiêu tuổi?
-
112
0%
- 1140%
- 1160%
- 1180%Chính xác
Nhóm Nghiên cứu Lão khoa (GRC) - tổ chức khoa học phi lợi nhuận toàn cầu, xác nhận cụ bà Ethel Caterham là người cao tuổi nhất thế giới hiện nay, sau khi nữ tu sĩ và cũng là giáo viên người Brazil, Inah Canabarro, qua đời vào tháng 4/2025 ở tuổi 116.
Cụ bà Ethel Caterham sinh ngày 21/8/1909 tại Shipton Bellinger, thuộc hạt Hampshire (Anh), lớn lên ở Tidworth và hiện sống trong một viện dưỡng lão tại Surrey hơn 50 năm qua. Như vậy tính đến hiện tại, bà đã 116 tuổi 158 ngày.
5. Người giữ kỷ lục sống thọ nhất từng được ghi nhận trong lịch sử là người nước nào?
-
Mỹ
0%
- Anh0%
- Pháp0%
- Hà Lan0%Chính xác
Theo Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness, danh hiệu người sống thọ nhất từng được ghi nhận trong lịch sử là thuộc về cụ bà người Pháp Jeanne Calment. Bà qua đời năm 1997, khi 122 tuổi 164 ngày.
-
Xem thêm về:
-
trắc nghiệm địa lý
-
địa lý thế giới
Tin nổi bật
- Anh
- 114
- Monaca
- 3
- Brunei