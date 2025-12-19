1. Quốc gia nào là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?
-
Anh
0%
- Mỹ0%
- Đức0%
- Trung Quốc0%Chính xác
Theo dữ liệu Bộ Tài chính Nhật Bản công bố hồi cuối tháng 5, nước này đã mất vị thế là quốc gia chủ nợ (net creditor nation) lớn nhất thế giới lần đầu tiên sau 34 năm. Tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật Bản đạt 533,05 nghìn tỷ yen (khoảng 3,7 nghìn tỷ USD) vào cuối năm 2024, tăng khoảng 13% so với năm 2023.
Dù đây là mức tài sản cao nhất mọi thời đại, Nhật Bản vẫn bị Đức vượt qua với tổng tài sản ròng bên ngoài quốc gia lên đến 569,7 nghìn tỷ yen. Trung Quốc vẫn đứng ở vị trí thứ 3 với tài sản ròng là 516,3 nghìn tỷ yen.
Sự gia tăng tài sản ở nước ngoài của Đức phản ánh thặng dư đáng kể của nước này, đạt 248,7 tỷ euro (283,2 tỷ USD) vào năm 2024, phần lớn nhờ vào hoạt động thương mại mạnh mẽ.
2. Quốc gia này được mệnh danh là “xứ sở bia”, đúng hay sai?
-
Sai
0%
- Đúng0%Chính xác
Nước Đức được coi là “xứ sở bia” với gần 1.500 nhà máy sản xuất bia đang hoạt động, theo Statista. Người Đức vẫn thường tự hào về văn hóa và nghệ thuật thưởng thức bia.
Với họ, bia không chỉ là thức uống giải khát thông thường mà còn là nét đẹp văn hóa của đất nước. Vì vậy, không khó hiểu khi họ có lễ hội bia truyền thống lớn nhất thế giới - Oktoberfest, được tổ chức vào tháng 9 hàng năm tại thành phố Munich.
3. Nước này giáp bao nhiêu quốc gia?
-
7
0%
- 80%
- 90%
- 100%Chính xác
Đức rộng hơn 357.000km2, nằm giữa lòng châu Âu. Quốc gia này tiếp giáp với 9 nước láng giềng, gồm Pháp, Áo, Thụy Sĩ, Séc, Ba Lan, Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ và Luxemburg. Tổng chiều dài biên giới của Đức là hơn 3.700km.
4. Vào mùa hè, đồng hồ nước này được chỉnh sớm hơn bao lâu?
-
30 phút
0%
- 1 giờ0%
- 6 giờ0%
- 12 giờ0%Chính xác
Đức là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng giờ mùa hè từ năm 1916. Daylight Saving Time (DST) nghĩa là “tiết kiệm ánh sáng ban ngày”, trong đó các quốc gia sẽ chỉnh đồng hồ lên sớm hơn một giờ vào đầu mùa xuân và chỉnh lại vào mùa thu để tận dụng tối đa thời gian có ánh sáng. Quy định này nhằm giảm lượng nhiên liệu dùng cho thắp sáng và sưởi ấm.
5. Thủ đô nước này đã thay đổi bao nhiêu lần?
-
3
0%
- 50%
- 70%
- 90%Chính xác
Thủ đô của nước Đức hiện đại đã thay đổi 7 lần. Vào thời Carolingia, Aachen là thủ đô của Đức, sau đó lần lượt là các thành phố Regensburg, Frankfurt, Nuremberg, Berlin, Weimar và Bonn. Berlin trở lại là thủ đô của Đức từ năm 1990 đến nay.
