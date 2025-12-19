Chính xác

Theo dữ liệu Bộ Tài chính Nhật Bản công bố hồi cuối tháng 5, nước này đã mất vị thế là quốc gia chủ nợ (net creditor nation) lớn nhất thế giới lần đầu tiên sau 34 năm. Tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật Bản đạt 533,05 nghìn tỷ yen (khoảng 3,7 nghìn tỷ USD) vào cuối năm 2024, tăng khoảng 13% so với năm 2023.

Dù đây là mức tài sản cao nhất mọi thời đại, Nhật Bản vẫn bị Đức vượt qua với tổng tài sản ròng bên ngoài quốc gia lên đến 569,7 nghìn tỷ yen. Trung Quốc vẫn đứng ở vị trí thứ 3 với tài sản ròng là 516,3 nghìn tỷ yen.

Sự gia tăng tài sản ở nước ngoài của Đức phản ánh thặng dư đáng kể của nước này, đạt 248,7 tỷ euro (283,2 tỷ USD) vào năm 2024, phần lớn nhờ vào hoạt động thương mại mạnh mẽ.