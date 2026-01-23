Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết vừa tiếp nhận một nam thiếu niên 15 tuổi bị tổn thương đặc biệt nghiêm trọng do pháo nổ. Bệnh nhân được đưa vào Khoa Phẫu thuật Chi trên và Vi phẫu, Viện Chấn thương – Chỉnh hình trong đêm 17/1, sau hơn 2 giờ gặp nạn.

Theo các bác sĩ, bàn tay trái của bệnh nhân bị dập nát gần như hoàn toàn, kèm theo vết thương phần mềm vùng đùi trái. TS.BS Nguyễn Quang Vịnh – Khoa Phẫu thuật Chi trên và Vi phẫu cho biết, đây là một trong những trường hợp tổn thương nặng nề, điển hình do pháo nổ gây ra.

“Những tổn thương do pháo nổ hay hỏa khí thường rất phức tạp, khả năng phục hồi các ngón tay là vô cùng khó khăn”, TS.BS Nguyễn Quang Vịnh nói.

Hình ảnh chụp phim bàn tay dập nát của thiếu niên. Ảnh: BVCC

Dù được cấp cứu và phẫu thuật khẩn trương, sau nhiều nỗ lực, ê-kíp điều trị chỉ có thể giữ lại 2 trong số 5 ngón tay cho người bệnh. Toàn bộ vùng gan tay và cổ tay bị dập nát nặng, khiến quá trình điều trị dự kiến kéo dài với nhiều cuộc phẫu thuật tiếp theo. Tiên lượng lâu dài, bệnh nhân có thể chỉ phục hồi được một phần chức năng rất hạn chế của bàn tay trái.

Hiện người bệnh đã được cắt lọc tổ chức dập nát, lấy bỏ các dị vật là mảnh pháo. Trong thời gian tới, các bác sĩ sẽ tiếp tục che phủ vùng hoại tử bằng vạt da và dự kiến sau vài tháng sẽ phẫu thuật chuyển ngón chân lên thay thế cho ngón tay cái đã mất. Tuy nhiên, dù thuận lợi, bệnh nhân vẫn phải chấp nhận mất ít nhất 2 ngón tay vĩnh viễn.

TS.BS Nguyễn Quang Vịnh cùng ê-kíp phẫu thuật nỗ lực khắc phục tổn thương cho người bệnh. Ảnh: BVCC

TS.BS Nguyễn Quang Vịnh bày tỏ sự tiếc nuối khi nhiều tai nạn do pháo nổ hoàn toàn có thể phòng tránh nhưng vẫn xảy ra: “Chỉ vài phút lơ là, người bệnh không chỉ mất chức năng chi thể mà nhiều trường hợp còn bị đe dọa trực tiếp đến tính mạng”.

Theo các bác sĩ, hằng năm, đặc biệt vào thời điểm cận Tết, số ca tai nạn do pháo nổ nhập viện gia tăng, chủ yếu là thanh thiếu niên. Tuy nhiên, những năm gần đây, tình trạng này còn xuất hiện rải rác quanh năm.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi không may xảy ra tai nạn pháo nổ, người bị thương cần được băng bó tạm thời, nẹp cố định và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất, tránh giấu giếm hoặc chậm trễ khiến mất “thời gian vàng” cấp cứu.