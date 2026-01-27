Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa cấp cứu nam thanh niên 19 tuổi bị chém đứt rời bàn tay xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện đã kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn, tiến hành đánh giá toàn diện tổn thương và tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa giữa ê-kíp phẫu thuật gồm chuyên khoa chấn thương chỉnh hình cùng chuyên khoa phẫu thuật tạo hình để thống nhất phương án điều trị tối ưu.

ThS.BS Nguyễn Mộc Sơn, Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao cho biết: Nam thanh niên 19 tuổi nhập viện trong tình trạng đứt rời ở vị trí ngang khớp cổ tay, tiếp khớp giữa cẳng tay và bàn tay trái, đứt toàn bộ dây thần kinh, mạch máu, gân duỗi vùng cổ tay, vết thương sắc gọn. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân của người bệnh.

“Đây là tổn thương đứt rời chi thể hoàn toàn, nguy cơ cắt cụt chi rất cao nếu không được xử trí kịp thời và đúng kỹ thuật”, ThS.BS Nguyễn Thị Hương Giang, Khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ chia sẻ.

Các bác sĩ nối thành công bàn tay trái bị chém đứt rời cho nam thanh niên 19 tuổi. Ảnh: BVCC

Trong quá trình mổ, các chuyên gia về chấn thương chỉnh hình đã tiến hành xử lý tổn thuơng xương, cố định xương; đồng thời khâu nối gân, cố định lại tư thế chức năng. Đồng thời, đội ngũ chuyên gia về phẫu thuật vi phẫu - tạo hình đã tái lập hệ thống mạch máu và thần kinh dưới kính vi phẫu, qua đó bảo đảm tưới máu, dẫn truyền thần kinh và là yếu tố then chốt trong việc cứu sống bàn tay đứt rời, phục hồi chức năng vận động, cảm giác của bàn tay cho người bệnh.

Ca phẫu thuật đòi hỏi kỹ thuật cao, sự phối hợp chính xác của nhiều ê-kíp và đặc biệt phụ thuộc vào yếu tố thời gian vàng trong cấp cứu chấn thương đứt rời chi thể.

Sau phẫu thuật, bàn tay người bệnh hồng ấm, tưới máu tốt, có thể gấp duỗi bàn ngón tay nhẹ nhàng, các chỉ số sinh tồn ổn định. Hiện người bệnh tiếp tục được theo dõi sát, điều trị hậu phẫu, lên kế hoạch phục hồi chức năng nhằm tối ưu khả năng vận động và cảm giác của bàn tay trong thời gian tới.

Qua trường hợp này, các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhấn mạnh: Những mâu thuẫn bộc phát, hành vi thiếu kiềm chế có thể để lại hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Người dân, đặc biệt là người trẻ, cần bình tĩnh, tránh những tổn thương dáng tiếc xảy ra.

Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng khuyến cáo: Trường hợp không may xảy ra chấn thương đứt rời chi thể, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế chuyên khoa trong thời gian ngắn nhất. Phần chi thể đứt rời cần được bảo quản đúng cách: Bọc trong gạc sạch, cho vào túi nilon kín, sau đó bảo quản trong túi có chứa đá lạnh, không để chi thể tiếp xúc trực tiếp với nước hoặc đá, nhằm tăng khả năng bảo tồn và phục hồi chức năng khi phẫu thuật nối chi thể.