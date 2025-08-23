Nam bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Tại đây, nhóm bác sĩ đã triển khai cấp cứu, ổn định hô hấp, tuần hoàn, thực hiện xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh. Hình ảnh điện tâm đồ cho thấy bệnh nhân có nhồi máu cơ tim cấp.

Trao đổi với VietNamNet ngày 23/8, bác sĩ Nguyễn Thành Đô, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cho hay thông tin từ người nhà, trước đó bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh nền, không có dấu hiệu cảnh báo trước.

Hội chẩn cùng bác sĩ chuyên khoa tim mạch, các bác sĩ thống nhất chẩn đoán và quyết định can thiệp mạch vành khẩn cấp để tái thông mạch cấp cứu người bệnh.

"Trong phòng can thiệp, bệnh nhân liên tục ngừng tim tới 5 lần, mỗi lần kéo dài 1-2 phút, rung thất, nguy cơ tử vong rất cao", bác sĩ Đô chia sẻ. Các bác sĩ và kỹ thuật viên thay phiên ép tim, bóp bóng, sốc điện ngoài lồng ngực và tiến hành chụp mạch vành.

Bác sĩ thực hiện can thiệp mạch vành cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Ca can thiệp căng thẳng và nhiều khó khăn, thách thức. Các bác sĩ vừa đảm bảo duy trì nhịp tim cho bệnh nhân, vừa phải nhanh chóng can thiệp đặt stent để tái thông mạch vành mới có thể cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Sau 2 giờ nỗ lực, ca can can thiệp thành công. Dù vậy, bệnh nhân vẫn ở trong tình trạng nguy kịch: Rối loạn nhịp còn nặng, có dấu hiệu phù não do ngừng tuần hoàn liên tiếp.

Bệnh nhân lập tức được chuyển về khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, khởi động phác đồ an thần, chống phù não, chống loạn nhịp, chống đông và được theo dõi chặt chẽ. Sau 7 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã tỉnh, các rối loạn nhịp đã hoàn toàn ổn định, không ghi nhận tổn thương não hay phù não. Đến ngày 23/8, bệnh nhân được ra viện.

Nhồi máu cơ tim cấp là tình trạng thiếu máu nuôi dưỡng cơ tim hoàn toàn do nhiều nguyên nhân dẫn đến hoại tử mô cơ tim.

Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến nhập viện và tử vong. Bệnh nhân dễ tử vong ở những giờ đầu tiên trước khi vào viện vì các biến chứng liên quan đến rối loạn nhịp.

Nếu xuất hiện ngưng tim ngoài bệnh viện, tỷ lệ tử vong tăng lên đến trên 90%. Nếu được nhập viện và điều trị kịp thời, tỷ lệ tử vong giảm xuống còn 6-10%. Tuy nhiên, khi cơ tim bị hoại tử do thiếu máu cục bộ, người bệnh có thể gặp biến chứng như phù phổi cấp, sốc tim, rối loạn nhịp, suy thận, thiếu máu não…

Hơn 50% bệnh nhân có một yếu tố khởi phát xảy ra trước khi nhồi máu cơ tim như: Vận động gắng sức, stress tâm lý, phẫu thuật, có bệnh lý nội khoa nặng.