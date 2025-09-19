Ghi nhận của phóng viên, sáng 19/9, quán thường trong tình trạng không còn chỗ. Một trong những mục đích chính của khách hàng là “check in” bên chiếc ghế của “tổng tài” - người bị tố là đã ra hiệu cho "người em" trong nhóm đánh nhân viên quán.

Không ít người coi đây là một địa điểm hot để chụp ảnh, ghi hình, rồi chia sẻ lên mạng xã hội. “Nhóm chúng tôi đến uống nước thôi, tiện thể chụp mấy tấm hình 'check in'. Dù sao đây cũng là câu chuyện đang rầm rộ trên Facebook và TikTok”, anh Thế Anh, một cư dân sống tại Times City chia sẻ.

Sau vụ việc, quán cà phê đông khách hơn hẳn bình thường.

Một số TikToker tận dụng quán cà phê làm bối cảnh, dựng lại tình huống để quay clip, đăng lên mạng xã hội. Những video này nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt xem.

Anh Phạm Hiếu, một TikToker khá nổi tiếng cho biết: “Tôi theo dõi sự việc từ đầu. Mẹ của em nhân viên bị đánh đang cố gắng lấy lại công bằng cho con mình. Chúng tôi đến quay clip cũng là để chia sẻ câu chuyện, để nhiều người biết rõ hơn chứ không phải để câu view đơn thuần".

Cũng theo anh Phạm Hiếu, một lý do chính là quán đang có chương trình khuyến mại nước đồng giá 20.000 đồng, mọi người đổ xô đến check in, nên sự việc càng được chú ý hơn. "Có thể coi đây là sự cộng hưởng, vừa là sự đồng cảm, vừa là một chút hiếu kỳ của cư dân mạng”, hot TikToker nhìn nhận.

Được biết, để tri ân cư dân đã giúp tìm ra danh tính vị khách gây rắc rối, quán áp dụng đồng giá 20.000 đồng cho tất cả đồ uống trong ba ngày. Chính sách này ngay lập tức thu hút khách hàng, nhất là học sinh, sinh viên.

Nhóm anh Phạm Hiếu đến quán quay video để đăng lên MXH.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, không ít khách hàng tỏ ra e ngại khi nghĩ về sự cố hành hung. Một cư dân sống trong Khu đô thị Times City cho rằng: “Tôi đến ủng hộ quán vì thấy thương bạn nhân viên, nhưng tôi nghĩ mọi người đừng biến ghế ngồi của những đối tượng hành hung thành chỗ để đùa cợt, vì nó gợi lại một hành vi xấu xí".

Cư dân này cho rằng, thực tế, sự việc này phản ánh một mặt khác của “văn hóa mạng xã hội” hiện nay: Bất kỳ sự cố nào cũng có thể bị biến thành trào lưu, thành điểm “check in”. Chỉ sau một ngày, quán cà phê vốn bình thường bỗng trở thành địa điểm hot không khác gì một quán cà phê concept. Và những TikToker, streamer lại càng góp phần khuếch đại hiệu ứng ấy.

“Lúc đầu tôi nghĩ đây chỉ là một vụ việc đáng buồn, ai ngờ lại thành trend. Đi uống cà phê mà thấy có người dựng máy quay, giả vờ làm ‘tổng tài’, nhìn vừa buồn cười vừa kỳ cục”, anh Nguyễn Văn Hoàng, cư dân Times City, cho biết.

Như VietNamNet đưa tin trước đó, tối 17/9, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nhân viên tại quán cà phê ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) bị hành hung. Nguyên nhân được cho là do nhân viên nhắc nhở nhóm khách hút thuốc trong khu vực cấm.

Sau lần nhắc thứ 3, một người đàn ông trong nhóm, theo “hiệu lệnh” của vị khách có phong thái giống “tổng tài”, đã lao tới đấm 2 phát vào mặt nam nhân viên khiến nạn nhân ngã xuống sàn. Toàn bộ sự việc được camera ghi lại. Bố của nhân viên này - cũng là chủ quán - đã đưa con trai đến bệnh viện khám.

Gia đình nạn nhân cũng đã trình báo đến Công an phường Vĩnh Tuy. Chiều 19/9, Trung tá Phan Văn Bốn – Trưởng Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) - cho biết, đơn vị đã mời các bên đến làm việc, lấy lời khai.