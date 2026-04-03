Ngày 3/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Minh Châu (34 tuổi), Đặng Hoàng Tú (47 tuổi) và Bùi Đức Hùng (34 tuổi, cùng trú xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, chiều 11/2/2024, ông N.V.T. (50 tuổi, trú xã Tây Hồ) trên đường đi chúc Tết đã bóp còi xe để xua đàn trâu chắn ngang đường.

Cho rằng hành động này làm đàn trâu của mình hoảng loạn, Châu tìm đến nhà bố vợ ông T. để gây gổ, đòi đánh ông T. nhưng được can ngăn.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can. Ảnh: Thành Anh

Không dừng lại, Châu gọi thêm Tú và Hùng đến hỗ trợ. Khi ông T. ra nói chuyện, hai bên xảy ra xô xát. Lúc này, Tú và Hùng từ ngoài cổng xông vào, cùng tham gia đánh nạn nhân.

Trong lúc ẩu đả, Tú dùng gậy gỗ dài khoảng 1m đánh nhiều lần vào vùng đầu ông T., khiến nạn nhân gục tại chỗ, bất tỉnh, chảy nhiều máu.

Kết quả giám định cho thấy ông T. bị lún sọ vùng đỉnh trái, gãy đầu ngoài xương đòn trái và đa chấn thương.

Sau khi xảy ra vụ việc, các bên từng thỏa thuận bồi thường dân sự. Tuy nhiên, do cam kết không được thực hiện đúng, ngày 6/8/2024, ông T. đã gửi đơn tố giác đến cơ quan công an.

Quá trình điều tra ban đầu vụ việc từng bị tạm đình chỉ. Đến ngày 2/2/2026, cơ quan điều tra phục hồi giải quyết nguồn tin, sau đó khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng để xử lý.