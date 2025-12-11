Ngày 11/12, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn (Phú Thọ) thông báo các bác sĩ vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân bị bò đá đứt động mạch khoeo, kịp thời phục hồi tuần hoàn và giữ lại chi thể.

Người đàn ông 65 tuổi (trú tại xã Minh Đài, Phú Thọ) làm nghề thụ tinh nhân tạo cho bò. Trong khi làm việc, ông bất ngờ bị con bò đá mạnh gây chấn thương nghiêm trọng. Khi được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn, tình trạng của nam bệnh nhân rất nguy kịch: chân trái sưng nề, tím lạnh, không có cảm giác và động mạch khoeo bị đứt hoàn toàn.

Sau khi thăm khám và hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân ngay trong đêm. Các bác sĩ đã giải phóng chèn ép, kiểm tra mạch máu và thần kinh, nối lại các mạch máu bị đứt để tái lập tuần hoàn cho chi.

Nhờ can thiệp kịp thời, bệnh nhân đã tránh được nguy cơ hoại tử và cắt cụt chi. Tình trạng của ông dần hồi phục ổn định và có thể vận động nhẹ trong phạm vi cho phép. Hiện nay, ông đã xuất viện để tiếp tục phục hồi chức năng tại nhà.

Đứt động mạch khoeo là chấn thương nghiêm trọng, có thể dẫn đến mất chi nếu không được điều trị kịp thời. Thành công của ca phẫu thuật này không chỉ là tín hiệu tích cực về chất lượng cấp cứu tại trung tâm y tế khu vực mà còn củng cố niềm tin của người dân vào hệ thống y tế cơ sở.

Các bác sĩ khuyến cáo, trong trường hợp tai nạn lao động có chấn thương mạch máu, người dân cần đến cơ sở y tế gần nhất ngay lập tức để tận dụng "thời gian vàng" trong cấp cứu.

