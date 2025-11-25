Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (tỉnh Phú Thọ) mới đây đã tiếp nhận cấp cứu và xử lý thành công trường hợp cụ ông 70 tuổi nhập viện trong tình trạng nuốt nghẹn sau bữa ăn.

Theo người nhà, bệnh nhân mất nhiều răng nên quá trình ăn uống gặp nhiều hạn chế. Trong lúc ăn phở gà, ông vô tình nuốt nguyên miếng thịt gà lớn xuống cổ, ngay lập tức cảm thấy nghẹn và khó chịu nên được đưa đến bệnh viện.

Qua thăm khám và nội soi, các bác sĩ phát hiện một miếng thịt gà kích thước khoảng 6x5cm đang mắc tại vị trí 1/3 trên thực quản. Xương gà đã cắm vào thành thực quản, gây chảy máu và tạo nguy cơ biến chứng nếu không được xử lý kịp thời.

Kíp trực đã nhanh chóng tiến hành thủ thuật nội soi lấy dị vật. Sau nhiều thao tác thận trọng, miếng thịt gà cùng phần xương đã được gắp ra an toàn. Bệnh nhân không bị thủng thực quản và hiện sức khỏe đã ổn định, tiếp tục được theo dõi để phòng ngừa nguy cơ viêm, nhiễm.

Các bác sĩ cho biết, hóc dị vật thực quản là tình trạng thường gặp ở người cao tuổi, đặc biệt là những người bị mất răng, răng yếu hoặc có bệnh lý về nuốt. Khi nhai không kỹ, việc nuốt phải các khối thức ăn lớn hoặc thức ăn có xương, gây tổn thương đường tiêu hóa, thậm chí đe dọa tính mạng nếu dị vật sắc nhọn làm thủng thực quản hoặc gây tắc nghẽn đường thở.

Vì vậy, ngoài việc đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ, các món ăn cần được nấu mềm, ninh nhừ, thái nhỏ để dễ nhai nuốt và giúp quá trình hấp thu tốt hơn, tránh ăn các món có xương hoặc miếng lớn.

Người dân xảy ra tình trạng nghẹn kéo dài, đau tức sau xương ức, khó nuốt hoặc nôn ói cần đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và xử trí kịp thời. Người bệnh không tự móc họng hoặc uống nước cố nuốt xuống, vì có thể khiến dị vật đi sâu hơn và gây biến chứng nguy hiểm.

Ăn quá nhiều một loại quả đặc sản mùa thu, người phụ nữ phải nội soi cấp cứu Do ăn nhiều quả hồng trong thời gian dài, bà V. phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ đã lấy ra khối bã thức ăn kích thước lớn hình thành từ quả hồng tích tụ trong dạ dày.

Chàng trai hốt hoảng đưa bạn gái vào viện cấp cứu sau khi thử 'cảm giác mới' Cô gái và bạn trai hoảng hốt vào cấp cứu sau khi thử cảm giác mới. Các bác sĩ đã nhanh chóng can thiệp lấy ra một dị vật ở hậu môn cho nữ bệnh nhân.