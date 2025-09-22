Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h15 ngày 22/9, một căn nhà 2 tầng trong ngõ 175 Lạc Long Quân (phường Tây Hồ, Hà Nội) xảy ra cháy dữ dội.

Lửa bùng lên dữ dội tại căn nhà 2 tầng. Ảnh: C.T

Nhân chứng tại hiện trường cho biết: "Lửa bùng lên rất dữ dội ở tầng 1, bắt cả lên dây điện ở trước cửa nhà. Tôi thấy nhiều người tri hô để tìm cách dập lửa".

Cũng theo nhân chứng này, một người đàn ông cố chạy thoát ra khỏi đám cháy nhưng bị bỏng, sau đó được lực lượng y tế đưa đi cấp cứu.

Người đàn ông bị bỏng được đưa ra bên ngoài bàn giao cho lực lượng y tế. Ảnh: C.T

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Đồng thời, cứu được 2 người ra khỏi đám cháy an toàn.

"Bước đầu, chúng tôi xác định 2 người được cứu ra khỏi đám cháy đã ổn định về sức khỏe", đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết.

Đến 22h cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt, lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại.

Nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.