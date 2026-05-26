Ngày 26/5, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa hỗ trợ đưa một người đàn ông mắc bệnh tâm thần trở lại bệnh viện điều trị.

Người đàn ông được hỗ trợ đưa trở lại bệnh viện. Ảnh: XN

Trước đó, vào khoảng 2h45 ngày 25/5, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 26, Đội CSGT đường bộ số 2 phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy có biểu hiện bất thường nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Khi vừa dừng xe, người đàn ông bất ngờ để lại xe máy giữa đường rồi bỏ chạy. Lúc này, lực lượng CSGT đã nhanh chóng tiếp cận và đưa người này về trụ sở để xác minh.

Tại cơ quan công an, danh tính người đàn ông trên được làm rõ là M.V.K. (SN 1990, trú tại tỉnh Gia Lai). Anh K. là bệnh nhân tâm thần, đã trốn khỏi Bệnh viện Tâm thần tỉnh Gia Lai từ tháng 5/2025 và đang trong tình trạng mất kiểm soát hành vi.

Nhận thấy anh K. có biểu hiện hoảng loạn, tâm lý bất ổn, các cán bộ, chiến sĩ CSGT đã nhẹ nhàng động viên, trấn an, đồng thời liên hệ với gia đình để phối hợp hỗ trợ.

Sau khi người thân có mặt, lực lượng CSGT đã bố trí xe nhờ người đưa anh K. trở lại bệnh viện để tiếp tục được chăm sóc, điều trị.