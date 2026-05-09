Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), khoảng 18h30 ngày 9/5, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng 6 làm nhiệm vụ tại trạm thu phí Km188 trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ – Mai Sơn – QL45 – Nghi Sơn theo hướng Nghệ An đi Hà Nội thì nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ gia đình anh Nguyễn Văn Tú (SN 1992, trú tỉnh Ninh Bình).

Hình ảnh cháu bé được đưa vào viện an toàn. Ảnh: Cắt từ clip

Trong lúc điều khiển ô tô BKS 90A-219.70 chở vợ và con trai là cháu Nguyễn Minh Kh. (sinh năm 2026, mới 11 ngày tuổi) ra Hà Nội, anh Tú phát hiện con có biểu hiện co giật, khó thở, tím tái, nguy cơ đe dọa tính mạng nên vô cùng hoảng loạn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác đã báo cáo Ban chỉ huy đơn vị, đồng thời sử dụng xe chuyên dụng bật tín hiệu ưu tiên để mở đường, hỗ trợ đưa cháu bé tới Bệnh viện Nhi Trung ương trong thời gian nhanh nhất.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, cháu bé đã được các bác sĩ tiếp nhận cấp cứu ngay khi tới bệnh viện.

Hành động khẩn trương, trách nhiệm của lực lượng CSGT không chỉ giúp cháu bé có cơ hội được cứu chữa kịp thời mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ.