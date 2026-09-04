Misha Gurov bơi đến công ty mỗi sáng. Ảnh: Gurov/MSN

Bơi không phải là hình thức di chuyển phổ biến ở Zurich (Thụy Sĩ), tuy nhiên, với Misha Gurov (35 tuổi) đây đã trở thành một phần quen thuộc trong hành trình đến nơi làm mỗi sáng.

Misha Gurov hiện là chuyên viên phân tích kinh doanh công nghệ thông tin làm việc toàn thời gian. Anh sống gần Zurich và thường sử dụng phương tiện giao thông công cộng để vào thành phố.

Sau đó, anh xuống tại một điểm cách nơi làm việc khoảng 1,35km rồi thay đồ, bơi qua hào nước để đến công ty. Anh mang theo một túi chống nước đựng quần áo và những vật dụng cần thiết, theo MSN.

“Trong suốt 1,5 năm qua, tôi chưa từng thấy ai bơi thường xuyên ở đây. Một vài người từng bơi một đoạn ngắn, nhưng đến nay chưa có ai bơi thường xuyên như tôi”, anh chia sẻ.

Sau khoảng 30 phút bơi theo dòng nước, anh lên bờ, tắm rửa ở khu công cộng, thay quần áo rồi tiếp tục đến nơi làm việc. Bơi giúp anh có một khởi đầu ngày làm việc dễ chịu hơn so với cách di chuyển thông thường.

Theo anh, bơi lội cũng như nhiều môn thể thao khác, có tác dụng giảm căng thẳng và giúp cơ thể, tinh thần khỏe mạnh hơn.

"Tôi được hòa mình vào thiên nhiên, quan sát thiên nga tắm vào buổi sáng hay một chú chim nhỏ săn cá. Đôi khi, vài con cá còn bơi cùng tôi hàng chục mét. Đó thực sự là một cảm giác đặc biệt khi được trở thành một phần của hào nước Schanzengraben và đời sống tự nhiên nơi đây”, anh nói.

Quãng đường bơi đến công ty của Misha Gurov. Ảnh: Gurov/MSN

Misha Gurov vẫn bơi đi làm dù trời mưa hoặc có tuyết, thậm chí khi nhiệt độ nước xuống dưới 5 độ C. Anh cho rằng những lần bơi trong điều kiện khắc nghiệt lại là “những lần thú vị nhất”. Sau những lần ngâm mình trong nước lạnh, Gurov tắm nước ấm để làm nóng cơ thể.

Tuy nhiên, công việc bận rộn cùng việc chăm sóc gia đình khiến anh đôi khi phải rút ngắn thời gian bơi, hoặc có những ngày anh cũng không thể bơi đi làm.

Trước khi chuyển đến Zurich, anh sống tại London (Anh) trong 10 năm. Anh đạp xe đi làm để vừa di chuyển vừa duy trì tập thể dục hằng ngày. Tuy nhiên, việc đạp xe cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.