Vào ngày 13/8, ông L.Đ.X (57 tuổi, trú phường Phú Định, TPHCM) đang ngồi uống cà phê tại nhà thì bất ngờ gục xuống, rơi vào hôn mê và ngưng tim. Người nhà lập tức gọi tổng đài 115, điều phối viên nhanh chóng hướng dẫn gia đình thực hiện ép tim cấp cứu tại chỗ để duy trì tuần hoàn trong lúc chờ đội cấp cứu đến.

Trong khoảng 10 phút, gia đình liên tục ép tim theo hướng dẫn. Khi đội cấp cứu từ Trạm vệ tinh 32 thuộc Trung tâm Cấp cứu 115 có mặt, bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở, tím tái. Chỉ số SpO2 (độ bão hòa oxy trong máu) là 0%.

Ê-kíp lập tức triển khai các biện pháp hồi sức nâng cao. Sau 12 phút nỗ lực, trái tim bệnh nhân đã đập trở lại. Người đàn ông được chuyển lên xe cứu thương và đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Ê-kíp liên tục ép tim bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Theo bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ từ Trạm vệ tinh 32, thời gian gần đây, nhiều trường hợp ngưng tim đột tử ở người trẻ được ghi nhận. Đáng chú ý, một doanh nhân nổi tiếng qua đời ở tuổi 55, một trọng tài bóng đá ra đi khi đang làm nhiệm vụ ở tuổi 43, và một cầu thủ đột tử trên sân khi mới đôi mươi. Những ca tương tự đang ngày càng phổ biến trong cộng đồng. Nếu người ngừng tim đột ngột không được sơ cứu ép tim ngay, nguy cơ tử vong rất lớn.

Bác sĩ Tuệ khuyến cáo mọi người không nên bỏ qua các dấu hiệu bất thường như mệt mỏi quá mức, khó thở, đau ngực, hồi hộp, mất ngủ, lơ mơ, hoặc cảm giác "khác lạ" trong cơ thể. Việc thăm khám và tầm soát định kỳ là rất quan trọng để phát hiện sớm các nguy cơ.

Trong tình huống khẩn cấp, việc gọi ngay 115 và thực hiện ép tim theo hướng dẫn qua điện thoại có thể cứu sống người bệnh. Đội cấp cứu ngoại viện không chỉ vận chuyển mà còn thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu như đặt nội khí quản, sốc điện, hồi sức tim phổi ngay tại hiện trường, tương tự quy trình trong bệnh viện. Mỗi giây trong "thời gian vàng" đều quý giá để giành lại sự sống cho người đột ngột ngưng tim.

Bác sĩ Tuệ khuyến cáo người dân cần trang bị kỹ năng sơ cứu, đặc biệt là ép tim và thổi ngạt, để sẵn sàng ứng phó với các trường hợp ngưng tim đột ngột. Hành động kịp thời có thể tạo nên sự khác biệt giữa sự sống và cái chết.

Con gái đẻ rơi trên gác, mẹ sợ không dám đến gần, hốt hoảng gọi cấp cứu Con gái đẻ rơi trên gác, người mẹ sợ hãi không dám đến gần, hốt hoảng gọi cấp cứu. Sau khi được trấn an, bà mới đến gần và ép tim cứu cháu ngoại.

Bệnh nhân 38 tuổi suýt nguy kịch vì dính nước mưa chứa silicon Người đàn ông đứng dưới mái hiên tránh mưa và chỉ trong chốc lát, toàn bộ nước mưa có silicon trút vào người dẫn tới sốc phản vệ nặng, mù tạm thời.