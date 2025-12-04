Nguy kịch từ dấu hiệu đau đầu nhẹ

Bà N.T.P (sinh năm 1973, phường Hiệp Bình, TPHCM) vừa thoát khỏi nguy kịch do đột quỵ xuất huyết não sau khi được bác sĩ cấp cứu thành công. Vài ngày trước khi nhập viện, bà P. cảm thấy đau đầu, chóng mặt nhẹ và tự mua thuốc uống.

Tối 19/11, bà thấy cơn đau đầu đột ngột tăng dữ dội như “búa bổ” và nhanh chóng rơi vào trạng thái lơ mơ. Đến 22h55 ngày 19/11, bà được đưa đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM) trong tình trạng đau đầu dữ dội, lơ mơ, tri giác xấu dần, nguy cơ suy hô hấp và tổn thương não thứ phát cao.

Kết quả chụp CT sọ não khẩn cho thấy hình ảnh xuất huyết dưới nhện, ồ ạt tới các vùng não khác và các rãnh não hai bán cầu.

Bà P. được bác sĩ đánh giá lại tình trạng. Ảnh: BSCC.

Nhận định đây là trường hợp cực kỳ nguy hiểm, ê-kíp bác sĩ trực lập tức đặt nội khí quản bảo vệ đường thở cho bà P. và chỉ định chụp CT mạch máu não khẩn cấp. Hình ảnh mạch máu xác định có túi phình động mạch cảnh trong trái đã vỡ, kích thước 5,3 x 2,9mm, tại vị trí cuối động mạch cảnh trong.

Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, ê-kíp quyết định can thiệp nội mạch nút túi phình để bít kín hoàn toàn, nhằm ngăn chặn nguy cơ tái xuất huyết cho người bệnh. Ca can thiệp kéo dài gần 2 giờ và kết thúc thuận lợi.

Từ ngày 20 đến 25/11, bệnh nhân được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực (ICU) với sự phối hợp liên chuyên khoa. Sau 4 ngày hôn mê, đến ngày 25/11, bà P. dần tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tự thở trở lại, các chỉ số huyết động ổn định. Bệnh nhân được rút nội khí quản và chuyển lên Khoa Nội Thần kinh để tiếp tục theo dõi và phục hồi chức năng.

Dấu hiệu đau đầu nguy hiểm

Bác sĩ chuyên khoa I Lê Công Trí - Trưởng ê-kíp Can thiệp mạch thần kinh, Khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, đây là tình huống rất nguy hiểm có thể tử vong nhanh. Xuất huyết dưới nhện xảy ra khi máu chảy vào khoang dưới nhện quanh não, thường khởi phát đột ngột và không do chấn thương. Nguyên nhân phổ biến nhất là vỡ túi phình mạch máu não - những túi phình tồn tại âm thầm, gần như không có triệu chứng cho đến khi vỡ và gây chảy máu ồ ạt.

Khi vỡ, bệnh nhân thường gặp cơn đau đầu dữ dội, kèm nôn ói, chóng mặt, cứng cổ, lơ mơ hoặc hôn mê. Đây là một cấp cứu thần kinh tối khẩn, người bệnh cần được đưa ngay đến cơ sở y tế có khả năng chẩn đoán và điều trị chuyên khoa.

Trường hợp bà P. nhập viện trong tình trạng tri giác giảm sâu, xuất huyết lan tỏa, nguy cơ tỷ lệ tử vong lên đến 50-80% dù được điều trị tích cực.

Nguyên nhân hình thành túi phình mạch máu não thường liên quan đến tình trạng thành mạch bị tổn thương kéo dài do tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, thói quen hút thuốc lá hoặc uống nhiều rượu bia.

Bên cạnh đó, một số nguyên nhân ít gặp hơn như nhiễm khuẩn, nấm, chấn thương, sử dụng ma túy, phơi nhiễm phóng xạ hoặc u não cũng có thể góp phần làm xuất hiện túi phình.

Theo bác sĩ Trí, hiện chưa có phương pháp phòng ngừa tuyệt đối xuất huyết dưới nhện nhưng nguy cơ có thể giảm đáng kể nếu kiểm soát tốt huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, bỏ thuốc lá và hạn chế rượu bia, duy trì lối sống lành mạnh. Người có tiền sử gia đình bị phình mạch não nên trao đổi với bác sĩ để được tầm soát bằng CT hoặc MRI sọ não.

Bác sĩ Trí khuyến cáo người dân khi xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu đột ngột, dữ dội chưa từng gặp trước đây; đau đầu kèm nôn ói, cứng gáy, choáng váng; yếu liệt tay chân, méo miệng, nói khó, nhìn mờ; lơ mơ, co giật, hôn mê, người dân cần đến ngay cơ sở y tế có khả năng chẩn đoán và can thiệp mạch não để được xử trí kịp thời.

