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Ngày 2/9, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện lãnh đạo VKSND khu vực 6 - TP. Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ninh phân loại vụ việc tài xế taxi bị nhóm người hành hung xảy ra tại phường Móng Cái 1.

Qua xem xét tài liệu, chứng cứ ban đầu, hai cơ quan thống nhất xác định vụ việc có dấu hiệu của tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự 4 người gồm Hà Thúy Vân (SN 1986), Đỗ Thành Tùng (SN 1978), Nguyễn Thế Mạnh (SN 2006) và Lê Trung Kiên (SN 1994) để phục vụ công tác điều tra.

Đối với Đặng Ngọc Loan (SN 1995), do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên cơ quan chức năng không áp dụng biện pháp tạm giữ và đang xem xét áp dụng biện pháp ngăn chặn khác.

Hai người còn lại là Hà Ngọc Ly (SN 1991) và Nguyễn Thị Mai Trang (SN 1995) hiện chưa có mặt tại địa phương. Cơ quan điều tra tiếp tục triệu tập, đồng thời ra quyết định truy tìm hai người này để làm việc.

4 đối tượng tại cơ quan chức năng. Ảnh: VKSND khu vực 6

Trước đó, khoảng 2h20 ngày 30/8, anh Nguyễn Tiến Đ. (SN 1998, tài xế taxi) đang đỗ xe trước quán Lin Lounge 79 tại phường Móng Cái 1 để đón khách thì một nhóm 4 người lên xe.

Trong quá trình di chuyển, một số nữ hành khách yêu cầu tài xế quay lại đón thêm người nhưng anh Đ. từ chối do xe không thể chở quá số người quy định.

Sau đó, tài xế bị chửi bới, đánh vào vùng đầu, mặt. Anh Đ. mở cửa bỏ chạy về phía quán Lin Lounge 79 thì bị nhóm khách cùng một số người khác tiếp tục đuổi theo.

Anh Đ. bị hành hung trên xe. Ảnh chụp màn hình

Theo kết quả xác minh ban đầu, tài xế Đ. bị đánh bằng tay, chân, giày dép, gậy và điếu cày, khiến nạn nhân ngã xuống đường. Anh Đ. sau đó chạy được vào một phòng hát để tránh bị tiếp tục hành hung. Gần 3h cùng ngày, một tài xế khác đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận trình báo, cơ quan công an xác minh 7 người liên quan gồm Hà Thúy Vân, Đỗ Thành Tùng, Hà Ngọc Ly, Nguyễn Thị Mai Trang, Lê Trung Kiên, Đặng Ngọc Loan và Nguyễn Thế Mạnh.

Danh tính nhóm khách hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh Tối 30/8, Công an phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh thông tin về vụ nam tài xế taxi bị nhóm khách hành hung trong đêm.

Công an xác minh vụ tài xế taxi bị nhóm khách hành hung, giơ dép vào mặt Công an Quảng Ninh đang xác minh vụ một tài xế taxi bị nhóm khách chửi bới, hành hung rồi đuổi theo khi người này lao xuống xe tìm cách thoát thân.