Cụ thể, hồi 8h30 ngày 30/8, Công an phường Móng Cái 1 tiếp nhận đơn trình báo của ông Nguyễn Văn Th. (SN 1972, địa chỉ số 86, đường Nguyễn Du, khu phố Thọ Xuân, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) về việc con trai ruột là Nguyễn Tiến Đ. (SN 1998, trú cùng địa chỉ) làm nghề lái taxi bị một nhóm khách gồm 1 nam 3 nữ đánh gây thương tích.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an phường đã tiến hành xác minh, triệu tập các đối tượng liên quan lên làm việc.

Nhóm người hành hung tài xế taxi. Ảnh chụp màn hình

Theo đó, khoảng 2h20 cùng ngày, anh Đ. đang đỗ xe ở trước cửa quán Lin Lounge 79 để đón khách thì có một nhóm 4 người (1 nam, 3 nữ) lên xe ngồi. Trong đó, ghế phụ phía trước có 2 người phụ nữ ngồi, hàng ghế sau có 1 nam 1 nữ ngồi.

Những người khách này đều có biểu hiện đã sử dụng rượu bia. Khi anh Đ. bắt đầu lái xe di chuyển, 2 người phụ nữ ngồi ghế phụ bảo quay lại đón thêm bạn của họ. Anh Đ. bảo xe chỉ chở được 4 khách, không chở thêm được.

Ngay lúc đó, những người khách trong xe dùng tay đánh vào vùng mặt, đầu của anh Đ. và chửi bới. Do hoảng sợ nên anh Đ. mở cửa chạy ra khỏi xe về hướng cửa quán Lin Lounge 79.

Nhóm khách này cũng xuống xe và cùng với một số người khác đuổi theo rồi dùng tay, chân, giày, dép, gậy, điếu cày đánh nhiều phát vào người khiến anh Đ. nằm gục xuống đường.

Tài xế taxi Nguyễn Tiến Đ. bị hành hung trong xe. Ảnh chụp màn hình

Quá hoảng sợ, anh Đ. trốn vào một phòng hát của quán Lin Lounge 79. Đến khoảng gần 3h cùng ngày, anh Đ. được một người làm nghề lái taxi đưa đến Bệnh viện khu vực Móng Cái để cấp cứu.

Qua xác minh các đối tượng đánh gây thương tích cho anh Đ. gồm: (1) Hà Thúy V. (SN 1986, trú khu Hải Hòa 3, phường Móng Cái 1), Đỗ Thành T. (SN 1978, trú phường Móng Cái 2), Hà Ngọc L. (SN 1991, trú khu Hải Hòa 3, phường Móng Cái 1), Nguyễn Thị Mai Tr. (SN 1995, trú phường Bãi Cháy), Lê Trung K. (SN 1994, trú phường Hạ Long), Đặng Ngọc L. (SN 1995, trú Phường Hạ Long) và Nguyễn Thế M. (SN 2006, trú phường Móng Cái 1).

Hiện Công an phường Móng Cái 1 đang triệu tập các đối tượng liên quan để làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.

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