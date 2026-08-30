Ngày 30/8, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế taxi bị nhóm khách hành hung.

Theo hình ảnh từ các clip, nhóm khách gồm 4 người (3 nữ, 1 nam), có biểu hiện đã sử dụng rượu bia, gọi taxi để di chuyển. Sau khi lên xe, hai bên xảy ra tranh cãi khi nhóm khách muốn tài xế quay lại đón thêm người ở phía sau.

Một người phụ nữ cầm dép giơ về phía tài xế. Ảnh cắt từ clip

Sau đó, nhóm này liên tục chửi bới, kéo tay và tát vào mặt tài xế, trong đó một phụ nữ cầm dép giơ vào mặt tài xế. Tiếp đó, một người ngồi phía sau với tay lên, nắm tóc tài xế và giật mạnh.

Lúc này, tài xế hô hoán “cướp” rồi tìm cách mở cửa chạy ra ngoài. Chưa dừng lại, nhóm khách lao xuống xe tìm tài xế để tiếp tục hành hung.

Vụ việc được cho là xảy ra vào rạng sáng 30/8, tại khu vực trước một quán bar ở phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh.

Tài xế taxi bị nhóm khách hành hung. Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch UBND phường Móng Cái 1, cho biết đã nắm được thông tin có vụ việc. Gia đình tài xế taxi đã đến cơ quan chức năng trình báo sáng nay.

Lãnh đạo phường cũng cho biết, nhóm khách thuê taxi từ phường Móng Cái 2 đến phường Móng Cái 1 thì xảy ra vụ việc trên. Công an phường Móng Cái 1 đang xác minh, xem xét xử lý dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.

Theo Thượng tá Trần Quang Tiến, Trưởng Công an phường Móng Cái 1, sau khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, đơn vị đang tiến hành xác minh để triệu tập những người liên quan đến làm việc.

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