Ngày 3/12, trong lúc ông N.V.C (49 tuổi, Đan Phượng, Hà Nội) điều khiển xe máy dưới trời mưa lớn, phần tà áo mưa bị gió tạt mạnh rồi cuốn vào bánh sau. Sự cố khiến ông C. mất thăng bằng và ngã xuống đường khiến bị thương vùng mặt, ngực.

Ông C. nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 19-8 (Hà Nội). Tại thời điểm tiếp nhận, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, có xây xát da vùng gò má trái và bàn tay hai bên, kèm theo đau ngực trái. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy gãy các xương sườn số 4, 5 và 7 bên trái. Chụp CT kiểm tra chấn thương sọ não cho thấy bệnh nhân còn bị gãy rạn cung tiếp gò má trái và gãy thành trước xoang hàm trái.

Ông C. được xử trí ban đầu gồm sát khuẩn vết thương, tiêm SAT, kê đơn điều trị giảm đau kháng viêm và hướng dẫn theo dõi. Hiện bệnh nhân đã ổn định và được hẹn tái khám theo chỉ định của bác sĩ.

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện 19-8 cho biết tai nạn do áo mưa cánh dơi cuốn vào bánh xe là tình huống xảy ra thường xuyên, đặc biệt trong mùa mưa bão nhưng nhiều người vẫn chủ quan. Không chỉ gây té ngã, sự cố này còn có thể kéo theo hàng loạt chấn thương nặng như gãy xương, chấn thương sọ não, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Để phòng tránh, người dân hạn chế tối đa sử dụng áo mưa cánh dơi khi đi xe máy, nhất là trong thời tiết gió mạnh. Khi dùng áo mưa, mọi người cần buộc gọn tà áo, tránh để áo bay và chạm vào bánh hoặc xích xe, lựa chọn áo mưa dạng bộ (quần áo) để đảm bảo an toàn hơn.

