Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội ngày 14/9 cho biết tuần qua Thủ đô ghi nhận 1 trường hợp mắc liên cầu lợn, nâng tổng số ca bệnh của Hà Nội trong năm 2025 lên 9 ca, 1 ca tử vong.

Trường hợp mắc là một người đàn ông 33 tuổi, địa chỉ An Khánh. Bệnh nhân cho biết trong tháng 8, anh nhiều lần uống rượu với lòng lợn và nem chua.

Ngày 23/8, anh có dấu hiệu khởi phát bệnh với triệu chứng sốt, đau họng, đi ngoài nhiều lần trong ngày. Ba ngày sau, bệnh nhân nhập Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, xét nghiệm dịch não tủy dương tính với vi khuẩn liên cầu lợn.

CDC Hà Nội cho biết từ đầu năm đến nay, số ca mắc liên cầu lợn cao hơn cùng kỳ năm trước, 1 ca tử vong là người đàn ông 53 tuổi ở xã Ô Diên, khởi phát bệnh ngày 16/7 với triệu chứng sốt cao, đau đầu, mệt mỏi. Bệnh nhân điều trị ở 2 bệnh viện nhưng không đỡ, gia đình xin cho bệnh nhân về nhà và tử vong sau đó.

Hầu hết ca bệnh liên cầu lợn ở Hà Nội đều làm nghề hoặc tiếp xúc liên quan đến lợn, như trường hợp người đàn ông 38 tuổi, công nhân chế biến tóp mỡ, trong quá trình làm bị đứt tay, vài ngày sau mắc bệnh hay người phụ nữ 73 tuổi bán lòng lợn tại nhà.

Liên cầu khuẩn lợn là bệnh lây truyền từ động vật sang người, chưa có bằng chứng bệnh lây từ người sang người. Hầu hết bệnh nhân đều liên quan đến giết mổ, ăn tiết canh hoặc các món chưa nấu chín.

Một số trường hợp không ăn tiết canh, không giết mổ lợn vẫn nhiễm vi khuẩn này do ăn thịt lợn nhiễm bệnh tái sống, hoặc tiếp xúc với lợn bệnh thông qua các tổn thương, trầy xước trên da khi chế biến.

Mắc liên cầu lợn, trường hợp nhẹ có thể nhiễm khuẩn huyết - viêm phổi, ca nặng có thể có viêm màng não kèm theo mất thính lực; thậm chí có thể sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan và tử vong.