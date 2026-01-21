Ngày 21/1, bác sĩ Hồ Sĩ Ngọc Tiến - Khoa Nhi Hô hấp, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết, các bác sĩ tại đây vừa cấp cứu cho 1 bé trai bị đầu bút rơi vào đường hô hấp.

Bệnh nhi 7 tuổi nhập viện trong tình trạng ho sặc sụa, khó thở. Theo người nhà, trong lúc học tập, trẻ ngậm bút nên bị đầu bút gãy rơi vào đường thở.

Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ nghi ngờ trẻ hóc dị vật đường hô hấp, khả năng là đầu ngòi bút. Bệnh nhi được chỉ định chụp CT ngực, kết quả ghi nhận dị vật hình ống, bề dày thành khoảng 1,8mm, chiều dài khoảng 18mm, nằm tại phế quản thùy dưới trái, gây cản trở thông khí.

Hình ảnh dị vật trên phim X-quang. Ảnh: BVCC.

Sau hội chẩn chuyên khoa, bệnh nhi được chỉ định nội soi phế quản cấp cứu lấy dị vật và khả năng hô hấp của trẻ cải thiện rõ rệt. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Theo bác sĩ Tiến, đầu bút là bộ phận nhỏ, cứng, trơn, thường có hình trụ hoặc hình ống ngắn. Khi trẻ có thói quen ngậm bút, cắn bút hoặc đùa nghịch trong lúc học tập, các bộ phận này có thể bị tuột rời và rơi trực tiếp vào đường hô hấp. Nhờ bề mặt trơn nhẵn và hình dạng thuôn, dị vật dễ lọt sâu vào phế quản, gây tắc nghẽn một phần hoặc hoàn toàn đường thở. Đây là loại dị vật thường gặp ở trẻ trong độ tuổi đi học.

Nhiều trường hợp dị vật đường thở không gây tắc nghẽn hoàn toàn ngay lập tức, trẻ vẫn có thể thở được nên dễ bị bỏ sót. Nhưng dị vật nằm sâu trong phế quản có thể gây viêm phổi tái diễn, xẹp phổi kéo dài, áp xe phổi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe lâu dài của trẻ.

Trong trường hợp dị vật gây bít tắc hoàn toàn đường thở, trẻ có thể ngừng thở và tử vong chỉ trong vài phút nếu không được xử trí kịp thời. Đây là tình huống cấp cứu tối khẩn, đòi hỏi phải can thiệp ngay.

Bác sĩ Tiến khuyến cáo, phụ huynh và giáo viên cần đặc biệt lưu ý khi trẻ có các dấu hiệu ho sặc sụa đột ngột khi đang ăn, chơi hoặc học tập. Trẻ có thể khò khè, thở rít, khó thở, đau ngực, nói khàn, tím tái và ho kéo dài không rõ nguyên nhân sau một cơn sặc.

Khi con xuất hiện các triệu chứng trên, cha mẹ cần nghĩ đến dị vật đường hô hấp cho đến khi được loại trừ.

Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, dị vật đường hô hấp có thể làm tắc nghẽn đường thở cấp, suy hô hấp, ngưng thở, ngưng tim. Trong một số trường hợp, dị vật gây viêm phổi, xẹp phổi, áp xe phổi, nguy hiểm đến tính mạng trẻ.

Ngoài ra, mỗi gia đình cần trang bị kiến thức sơ cứu để tiến hành ngay khi nghi ngờ trẻ hóc dị vật. Sau đó, người nhà nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám và xử trí.

