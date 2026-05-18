Tối 18/5, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa giải cứu thành công một bệnh nhân tâm thần leo lên nóc nhà bệnh viện.

Công an tiếp cận hiện trường. Ảnh: SĐ

Trước đó, khoảng 18h cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo từ cán bộ Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk về việc một bệnh nhân nam lén trèo lên nóc nhà khu điều trị, cố thủ không chịu xuống, đe dọa đến tính mạng.

Ngay sau đó, Đội PCCC&CNCH khu vực 1 đã nhanh chóng điều động 9 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chuyên dụng đến hiện trường.

Công an đã giữ được ông T. sau thời gian thuyết phục. Ảnh: SĐ

Nhận thấy bệnh nhân mất tỉnh táo, có nhiều biểu hiện bất thường và nguy cơ tiếp tục leo sang các mái nhà liền kề, lực lượng cứu hộ đã lập tức trèo lên mái nhà cao hơn 4m để tiếp cận.

Sau một thời gian vận động và áp sát, các chiến sĩ đã khống chế, giữ chặt được bệnh nhân, sau đó dùng thang chuyên dụng đưa người này xuống mặt đất an toàn.

Danh tính bệnh nhân được xác định là ông T. (58 tuổi, trú tại xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng). Ông T. vừa nhập viện vào lúc 5h30 cùng ngày với chẩn đoán rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu.