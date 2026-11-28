Từng được người Việt giúp đỡ khi sống một mình giữa đại dịch, ông Ishiguro quyết định mở quán trà đá tại Nhật với mong muốn những người Việt xa quê có thể tìm lại cảm giác thân thuộc.

Những chiếc ghế nhựa được mang từ Hà Nội sang Nhật Bản chứa đựng kỷ niệm của ông Ishiguro với người bạn Việt đã giúp ông mua và vận chuyển chúng. Giờ đây, những chiếc ghế ấy được dùng đón khách tại Trà Đá 2023, quán nước do vợ chồng ông mở ở quận Nakagawa, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi.

Với người đàn ông từng sống và làm việc tại Hà Nội khoảng 5 năm, niềm vui khi mở quán là được nghe khách Việt nhận xét “rất Việt Nam”. Ông vẫn nhớ cảm xúc lần đầu một vị khách nói rằng đến đây “cứ như đang ở quê nhà”.

“Tôi thật may mắn vì đã mở được và duy trì quán trà này”, ông chia sẻ.

Quán trà đá Việt Nam được mở tại Nhật Bản xuất phát từ tình cảm và lòng biết ơn của một người đàn ông Nhật. Ảnh: NVCC

Mở quán để đáp lại sự tử tế từng nhận được

Hơn 30 năm trước, ông Ishiguro lần đầu đến Việt Nam du lịch, trải nghiệm hành trình bằng tàu hỏa từ Hà Nội vào TPHCM. Sau nhiều lần trở lại, năm 2019, ông chuyển đến Hà Nội sinh sống, làm việc cho một doanh nghiệp Nhật Bản.

Trong những năm tháng ấy, trà đá vỉa hè trở thành một phần thói quen sinh hoạt khó bỏ của người đàn ông này. Cảm giác được ngồi thoải mái trên chiếc ghế nhựa thấp, nhâm nhi cốc trà mát lạnh có vị chát nhẹ và ngắm dòng xe cộ lướt qua vô cùng thư thái, nhẹ nhõm.

Ông Ishiguro kể, khi còn ở Hà Nội, ông thường ghé quán nước ngay gần nơi sinh sống. Đôi vợ chồng chủ quán sống hoà thuận, bảo ban nhau làm ăn khiến ông ấn tượng, nảy sinh niềm cảm mến.

Ngồi quán vỉa hè, nhâm nhi cốc trà đá khiến ông Ishiguro thư thái. Ảnh: NVCC

Tình cảm của ông dành cho Việt Nam càng thêm sâu sắc khi trong thời gian đại dịch Covid-19, một mình sống ở Hà Nội, ông đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ những người xa lạ. Chính điều ấy đã khiến ông trăn trở.

“Tôi đã suy nghĩ xem mình có thể làm gì để đền đáp Việt Nam, đất nước đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Làm những việc lớn lao thì tôi không đủ sức nên tôi đã tìm một cách phù hợp với khả năng của mình”, ông tâm sự.

Ở Nhật Bản có nhiều nhà hàng Việt Nam, song khi ấy, ông chưa từng thấy nơi nào mang mô hình trà đá vỉa hè. Ông nghĩ đến những người Việt đang sinh sống, làm việc tại Nhật nhưng khó có dịp về quê. Một quán nước quen thuộc có thể giúp họ vơi bớt nỗi nhớ, giống như những hàng trà đá Hà Nội từng giúp ông được xoa dịu tinh thần.

Ý tưởng ấy nhận được sự đồng tình của vợ ông. Bà biết những gì chồng đã trải qua trong đại dịch, cũng biết ông từng được người Việt giúp đỡ ra sao.

“Bây giờ nhìn lại, tôi biết ơn vợ hơn bất cứ điều gì vì cô ấy đã vui vẻ, hết lòng cùng tôi xây dựng quán”, ông bày tỏ.

24 chiếc ghế nhựa và những người bạn Việt

Để có chỗ mở quán, vợ chồng ông Ishiguro mua mảnh đất khoảng 40m² cạnh nhà. Tổng chi phí mua đất, xây dựng và trang thiết bị gần 10 triệu yen (khoảng hơn 1,6 tỷ đồng). Sau khoảng 10 tháng chuẩn bị, Trà Đá 2023 đón khách vào tháng 10/2024. Con số 2023 được lấy theo cách đặt tên cửa hàng ông từng thấy ở Việt Nam.

Dù chỉ làm quán nước mang vẻ quen thuộc, giản dị nhưng ông gặp khá nhiều khó khăn khi cố gắng giữ lại những đặc điểm của trà đá vỉa hè mà vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn dành cho cơ sở ăn uống ở Nhật Bản.

Ông phải nhiều lần trao đổi với cơ quan hành chính để hoàn tất thủ tục xin phép. Khu vực phục vụ khách được bố trí trên đất riêng cùng các hạng mục cần thiết cho hoạt động của quán. Riêng phần bàn ghế cũng rất kì công. Ông phải mang 24 chiếc ghế nhựa từ Việt Nam sang bằng máy bay, còn bàn nhựa được mua trong cửa hàng nhập khẩu hàng Việt ở Nhật.

Người đàn ông Nhật cố gắng giữ những điểm độc đáo quen thuộc ở Việt Nam. Ảnh: NVCC

Nhắc đến số ghế ấy, ông nhớ người bạn Việt Nam đã cùng mình lo từ khâu mua đến vận chuyển tại Hà Nội. Đó cũng là những món đồ ông dành nhiều tình cảm trong quá trình xây dựng quán.

Không gian quán có cả xe đạp chở hoa, bàn cờ tướng, góc cắt tóc vỉa hè, những gói đồ ăn vặt quen và biển “Ngõ 2023”. Qua từng vật dụng, hình ảnh phố phường Hà Nội dần hiện diện trong quán nhỏ của hai vợ chồng.

Không chỉ phần trang trí, bày biện, món ăn cũng được vợ chồng ông Ishiguro tỉ mẩn chuẩn bị. Một số người từng làm tại các cơ sở ăn uống hướng dẫn ông những kiến thức cơ bản để chuẩn bị món ăn, đồ uống. Đến nay, trước khi bổ sung món mới, ông vẫn nhờ vài người bạn Việt nếm thử. Có món phải làm đi làm lại nhiều lần mới được đưa vào thực đơn.

Khách đến quán có thể gọi trà đá giá 100 yen, trà chanh 200 yen, cà phê từ 300 đến 400 yen, ăn kèm hạt hướng dương, bánh tráng nướng hoặc nem rán. Hai vợ chồng cùng chuẩn bị và phục vụ hầu hết các món.

Từng góc nhỏ trong quán được chăm chút. Ảnh: NVCC

Muốn còn thời gian ngồi trò chuyện với khách

Khoảng 70% khách của Trà Đá 2023 là người Việt Nam. Với ông Ishiguro, những lời nhận xét “rất Việt Nam” hay “cứ như đang ở quê nhà” là niềm khích lệ để tiếp tục chăm chút quán.

Trong khi đó, nhiều vị khách Nhật lại bất ngờ trước cách thưởng thức đồ ăn, thức uống ở không gian mở. Theo ông, họ thường quen dùng bữa trong những cửa hàng kín, có cửa đóng, nên ngạc nhiên khi thấy người Việt có thể ngồi ngoài trời cả mùa hè nóng lẫn mùa đông lạnh.

Niềm hạnh phúc của ông Ishiguro khi mở quán là có cảm giác như vẫn đang ở Việt Nam. Ảnh: NVCC

Vào mùa đông, quán cũng ít khách hơn. May mắn là hai vợ chồng cùng quản lý trên phần đất của gia đình nên không phát sinh quá nhiều chi phí. Dù lượng khách tăng có thể mang lại lợi nhuận tốt hơn, ông Ishiguro lại lo lắng, nếu quán đông khách, ông sẽ không còn nhiều thời gian để trò chuyện, chia sẻ cùng mọi người.

Hiện ông vẫn muốn tìm hiểu thêm nhiều món ăn Việt và bổ sung đồ trang trí để không gian quán ngày càng gần gũi hơn với người Việt.

“Niềm vui lớn nhất của tôi là ngày càng có nhiều khách tìm được cảm giác quê hương tại đây”, ông nói.