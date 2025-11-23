Ân hận vì thói quen uống rượu mỗi ngày

Ông Đ.V.T (58 tuổi, quê Quỳnh Vũ – Hưng Yên) đang điều trị tại Khoa Ngoại Quán Sứ 1, Bệnh viện K (Hà Nội) vì ung thư dạ dày. Nằm trên giường bệnh, người đàn ông này hối hận vì chủ quan.

“Tôi nghĩ rằng bản thân đã quá chủ quan với sức khỏe khi sử dụng rượu thường xuyên như vậy. Đến khi phải vào viện, tôi mới biết việc giữ gìn sức khỏe qua thói quen sinh hoạt hằng ngày và việc kiểm tra, tầm soát ung thư quan trọng như thế nào", ông T. nói.

Người đàn ông này có thói quen uống rượu. Mỗi ngày, sau khi làm vườn xong và cảm thấy buồn, ông lại mang chai rượu ra tự uống. Có ngày, ông T. uống đến cả lít rượu. Dù vợ con khuyên nhủ, ông vẫn cho rằng uống xong nằm nghỉ sẽ không ảnh hưởng gì.

Gần đây, ông T. bị đau bụng kéo dài nên đến Bệnh viện K khám. Sau khi nội soi dạ dày và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, bác sĩ kết luận ông mắc ung thư dạ dày. Khi nghe đến ung thư giai đoạn muộn, bản thân ông T. và gia đình đều rất sốc.

Đối với trường hợp của ông T, bác sĩ Khoa Ngoại Quán Sứ 1 đã đưa ra phác đồ điều trị và chỉ định phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày bằng phương pháp nội soi, thực hiện nối trong hoàn toàn kèm vét hạch triệt căn, sau đó tiếp tục đánh giá điều trị.

Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Kim Văn Vụ, Trưởng khoa Ngoại Quán Sứ (Bệnh viện K), phẫu thuật nội soi có hiệu quả tương đương về mặt triệt căn so với phương pháp phẫu thuật mở thường quy.

Khi thực hiện, bác sĩ có thể đạt rìa (hay đặt rìa) cắt âm tính và số lượng hạch tương đương với mổ mở, không thua kém về mặt ung thư học. Người bệnh ít đau sau mổ, hạn chế mất máu, khả năng nhiễm trùng vết mổ thấp hơn, thời gian nằm viện ngắn và có thể sớm trở lại sinh hoạt hằng ngày. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được đánh giá phục hồi tốt và được lên kế hoạch điều trị hóa chất bổ trợ.

Bác sĩ kiểm tra cho ông T. Ảnh: Trần Hà.

Sau ca phẫu thuật, mỗi lần trò chuyện với những bệnh nhân giống mình, ông T. lại cảm thấy tiếc và hy vọng tất cả mọi người hãy đề cao ý thức khám bệnh, tầm soát định kỳ để có thể chủ động và được điều trị hiệu quả hơn.

5 dấu hiệu cần nhớ

Ung thư dạ dày là một trong những bệnh ung thư đường tiêu hóa phổ biến tại Việt Nam, nằm trong nhóm 10 loại ung thư thường gặp nhất theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới. Bệnh chủ yếu xuất hiện ở người trên 40 tuổi, trong đó nam giới mắc nhiều hơn nữ giới hơn gấp đôi.

Một số yếu tố nguy cơ quan trọng gồm thói quen ăn mặn, tiêu thụ nhiều thực phẩm hun khói, chiên rán hoặc chứa lượng muối cao. Những chế độ ăn này có thể làm tổn thương niêm mạc dạ dày, lâu dài dẫn đến tăng nguy cơ ung thư.

Dấu hiệu ung thư dạ dày giai đoạn đầu rất mơ hồ. Bệnh nhân thường dễ nhầm lẫn với viêm loét dạ dày với những cơn đau âm ỉ vùng thượng vị, đau liên quan đến bữa ăn và giảm khi dùng thuốc điều trị loét. Bệnh nhân chủ quan và thường phát hiện khi bệnh đã muộn.

Các biểu hiện cảnh báo cần chú ý gồm:

- Nhanh no, đầy bụng sau khi ăn, cảm giác như có vật cản trong dạ dày.

- Chán ăn, giảm cảm giác thèm ăn kéo dài.

- Sụt cân không rõ nguyên nhân, kèm mệt mỏi, buồn nôn.

- Nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen, phân có lẫn máu.

- Ợ chua, ợ nóng diễn ra thường xuyên, đặc biệt khi kèm đau vùng thượng vị.

Các chuyên gia Bệnh viện K khuyến cáo người dân nên đi khám sớm khi cơ thể có biểu hiện bất thường. Nếu là ung thư dạ dày, việc điều trị sẽ hiệu quả ở giai đoạn sớm.

Vì vậy, việc khám và kiểm tra sức khỏe thường xuyên luôn là lựa chọn tốt nhất. Đặc biệt, với ung thư tiêu hóa nói chung và ung thư dạ dày nói riêng, nội soi tầm soát là phương pháp hiệu quả giúp phát hiện sớm các bất thường.

