Chuyên trang về xe nổi tiếng Motor1 vừa dẫn lại đoạn video lan truyền trên TikTok, thu hút gần 1 triệu lượt xem của một thợ máy tên Mattie (@mattieflips) về việc kiểm tra chiếc xe mà bạn của anh vừa mua trước đó một tuần và phát hiện nhiều bất thường.

Xem video:

Ngay từ bên ngoài, anh nhận thấy các tấm thân xe có màu sơn không đồng nhất, dấu hiệu thường thấy của xe từng gặp tai nạn nhưng không được ghi nhận trong hồ sơ lịch sử.

Kiểm tra kỹ hơn, cản trước được sơn lại cẩu thả, đã bong tróc; đầu xe phía trước bị lệch. Đèn pha xuất hiện hơi nước bên trong, dấu hiệu có vết nứt, tiềm ẩn nguy cơ hỏng hoàn toàn với chi phí thay thế lên tới khoảng 2.000 USD (hơn 50 triệu đồng).

Trái với cam kết từ đại lý rằng xe đã được “bảo dưỡng toàn diện”, hệ thống phanh sau gần như mòn sát kim loại. Khi tháo ra kiểm tra, Mattie còn phát hiện phớt trục bị rò rỉ dầu, mức độ nghiêm trọng đến mức có thể gây cháy xe nếu dầu tiếp xúc với nhiệt độ cao từ phanh.

“Trong kịch bản xấu nhất, xe có thể bốc cháy do dầu phản ứng với nhiệt từ hệ thống phanh. Đây là lỗi cực kỳ nguy hiểm và đáng lẽ phải được xử lý trước khi bán ra”, thợ máy cảnh báo.

Sau khi tiến hành thay thế phớt, bổ sung dầu mới và lắp lại hệ thống phanh, chiếc xe tiếp tục phát sinh vấn đề khác. Khi thay dầu động cơ, chất lỏng chảy ra có màu đen đặc như nhựa đường. Bộ lọc dầu cũng không phải loại do đại lý cung cấp mà là sản phẩm của bên thứ ba.

Câu chuyện nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội, nhiều người đặt câu hỏi về quy trình kiểm tra xe trước khi mua, đồng thời khuyên chủ xe nên yêu cầu hoàn tiền hoặc khởi kiện đại lý.

Về mặt pháp lý, theo Kelley Blue Book (Một kênh chuyên đánh giá xe tại Mỹ), luật về “xe lỗi” (lemon law) tồn tại ở cả 50 bang tại Mỹ nhưng chủ yếu áp dụng cho xe mới. Một số bang như California, Texas hay New York có mở rộng bảo vệ với xe đã qua sử dụng, song không phổ biến.

Trong trường hợp không được luật bang bảo vệ, người mua vẫn có thể dựa vào Đạo luật Bảo hành Magnuson-Moss (1975). Đạo luật này này áp dụng cho cả hàng hóa mới và cũ có bảo hành bằng văn bản, cho phép người tiêu dùng yêu cầu sửa chữa, đổi trả hoặc hoàn tiền nếu lỗi không được khắc phục sau nhiều lần.

Các chuyên gia khuyến nghị, người mua nên lưu giữ đầy đủ hồ sơ sửa chữa, trao đổi với đại lý và các chi phí phát sinh. Đây sẽ là cơ sở quan trọng nếu tiến hành khiếu nại hoặc khởi kiện nhằm bảo vệ quyền lợi.

Theo Motor1

