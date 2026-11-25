Sau hơn 20 năm sống và làm việc ở thành phố lớn, anh Hùng Sơn quyết định trở về quê nhà tại xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ để dựng homestay, đưa văn hóa Mường thành trải nghiệm hút khách.

Rời phố thị sau hơn 20 năm, trở về dựng homestay giữa núi rừng

Cách đây vài năm, anh Bùi Hùng Sơn (SN 1987), một người con dân tộc Mường ở xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, quyết định bỏ phố về quê để thực hiện ước mơ làm du lịch cộng đồng.

Trước đó, anh từng có 15 năm sinh sống, làm việc tại TPHCM và 8 năm ở Hà Nội. Anh tốt nghiệp Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, sau đó vào TPHCM công tác.

Sau nhiều năm gắn bó với nhịp sống đô thị, anh Sơn nhận ra điều mình mong muốn nhất vẫn là được trở về nơi chôn nhau cắt rốn.

"Dù tôi sống xa quê nhiều năm nhưng tình yêu dành cho vùng đất Mường với những nếp nhà sàn, núi rừng và phong tục truyền thống chưa bao giờ phai nhạt. Tôi luôn ấp ủ mong muốn làm điều gì đó để góp phần phát triển du lịch quê hương", anh Sơn chia sẻ với PV VietNamNet.

Anh Sơn quyết định rời phố sau nhiều năm bôn ba, trở về quê hương để dựng homestay, phát triển du lịch cộng đồng

Quyết định này của người đàn ông Mường không dễ dàng bởi gia đình anh khi ấy đã có cuộc sống ổn định ở thành phố. Khi nghe anh bày tỏ ý định bỏ phố về quê làm homestay, người thân chưa đồng ý ngay.

Anh phải dành nhiều thời gian chia sẻ, thuyết phục để mọi người hiểu và ủng hộ lựa chọn của mình.

Nơi anh chọn bắt đầu hành trình mới là thôn Hưng, xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ (xã Quyết Chiến, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cũ).

Đây cũng là vùng đất anh sinh ra, lớn lên, gắn bó với nhiều kỷ niệm tuổi thơ. Với anh, khí hậu mát mẻ, cảnh quan núi rừng nguyên sơ cùng bản sắc văn hóa Mường là những lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng.

Homestay của gia đình anh Sơn ở thôn Hưng, xã Vân Sơn

Thay vì xây dựng một khu nghỉ dưỡng hiện đại, anh Sơn lựa chọn tái hiện không gian nhà sàn truyền thống của đồng bào Mường, vừa làm nơi lưu trú, vừa giúp du khách tìm hiểu kiến trúc và nếp sinh hoạt bản địa.

Theo anh, nhà sàn Mường ở vùng này thường được dựng tựa lưng vào sườn đồi, sườn núi, hướng ra thung lũng, cánh đồng hoặc dòng suối để đón gió mát, tránh gió lạnh.

Kiến trúc nhà thường có 3 tầng không gian. Phần gác mái dùng cất giữ lương thực, nông cụ; mặt sàn là nơi sinh hoạt, nghỉ ngơi và thờ cúng; gầm sàn dành cho các công việc phục vụ sản xuất, sinh hoạt.

Nhà thường có số gian lẻ như 3, 5 hoặc 7, với cầu thang chính phía trước và cầu thang phụ phía sau.

Không gian lưu trú được thiết kế theo kiến trúc người Mường với nội thất và tông màu tạo cảm giác thân thuộc, ấm cúng. Ảnh: Hùng Sơn/Vân Sơn Homestay

Để giữ được nét truyền thống, anh Sơn tìm mua những nếp nhà sàn cũ của người dân địa phương không còn sử dụng, tận dụng phần gỗ và các cấu kiện phù hợp để dựng lại công trình.

Trong quá trình thi công, anh nhận được sự hỗ trợ của bà con bản địa và những người thợ vốn có kinh nghiệm làm nhà sàn. Nhờ đó, các chi tiết kiến trúc được thực hiện theo cách làm quen thuộc của người Mường.

Góc thưởng trà, ngắm cảnh ở homestay

Sau khoảng 4 tháng thi công, homestay của gia đình anh Sơn được hoàn thiện với tổng diện tích hơn 500m2, thiết kế gồm một nhà sàn cộng đồng và 5 phòng nghỉ riêng, có thể phục vụ tối đa 30-35 khách cùng thời điểm.

Trong quá trình triển khai xây dựng, anh cũng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nhiệt tình từ chính quyền địa phương.

Với người đàn ông 39 tuổi, sự đồng hành ấy là nguồn động viên to lớn để tiếp tục theo đuổi hướng làm du lịch gắn với bảo tồn văn hóa đậm đà bản sắc.

Gia chủ tận dụng các món đồ, dụng cụ gắn bó với đời sống văn hóa của người Mường và vật liệu sẵn có tại địa phương để trang trí không gian

Đón khách bằng ẩm thực Mường, trải nghiệm nhịp sống bản địa

Không chỉ gây ấn tượng bởi kiến trúc nhà sàn, homestay của anh Sơn còn hướng đến việc giúp du khách cảm nhận đời sống thường ngày của người Mường.

Thay vì chỉ nghỉ dưỡng, khách có thể tham gia những công việc quen thuộc của người dân vùng cao như trồng rau, làm nông, chuẩn bị bữa cơm và tìm hiểu cách sinh hoạt của gia đình bản địa.

Với khách quốc tế, anh Sơn đặc biệt chú trọng các hoạt động trải nghiệm thực tế, tạo cơ hội để họ trực tiếp tham gia nấu ăn, làm vườn và giao lưu với người dân.

Anh Sơn ưu tiên chế biến các món ăn đặc trưng của người Mường để phục vụ khách lưu trú. Ảnh: Hùng Sơn/Vân Sơn Homestay

Ẩm thực cũng là một phần quan trọng trong mô hình kinh doanh của anh. Homestay phục vụ những bữa ăn mang hương vị vùng cao, giới thiệu các món đặc sản và cách chế biến truyền thống của đồng bào Mường.

Không chỉ phục vụ khách lưu trú, cơ sở còn nhận khách đến ăn uống, trải nghiệm ẩm thực trong ngày.

Ngoài những hoạt động tại homestay, anh Sơn còn hướng dẫn, đưa du khách khám phá các địa điểm trong khu vực như bãi Pặng, thác Thung và những cảnh quan thiên nhiên đặc trưng của Vân Sơn.

Khách Tây trải nghiệm trồng rau ở homestay. Ảnh: Hùng Sơn/Vân Sơn Homestay

Hiện homestay có hai hình thức lưu trú. Khách có thể lựa chọn ngủ tại nhà sàn cộng đồng với giá 150.000 đồng/người hoặc đặt phòng riêng có giá từ 600.000 đến 1 triệu đồng/đêm, tùy loại phòng.

Mức giá này giúp du khách có thể lựa chọn không gian phù hợp, từ trải nghiệm sinh hoạt tập thể đến nghỉ ngơi riêng tư cùng gia đình, bạn bè.

Anh Sơn tâm niệm, du lịch bản địa không chỉ là cảnh đẹp mà còn nằm ở những trải nghiệm gần gũi, khi du khách được tiếp xúc với người dân, tìm hiểu văn hóa và cảm nhận nhịp sống chậm rãi giữa núi rừng

Với anh Sơn, trở về quê không đơn thuần là thay đổi nơi sinh sống hay công việc. Đó còn là cách anh gìn giữ những giá trị từng gắn bó với tuổi thơ, đồng thời góp phần giới thiệu văn hóa Mường đến du khách gần xa.

Từ những nếp nhà sàn cũ được dựng lại, anh hy vọng sẽ có thêm nhiều người biết đến Vân Sơn, ở lại lâu hơn và cảm nhận vẻ đẹp của vùng đất này qua chính cuộc sống của người dân bản địa.