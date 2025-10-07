Anh Lành Văn Liên (SN 1991 ở bản Mường 1, xã Mường Mùn, tỉnh Điện Biên – nhân vật trong bài viết: “Người đàn ông nguy kịch sau cơn bạo bệnh cần 50 triệu đồng để cứu tính mạng”.

Bạn đọc giúp đỡ anh Lành Văn Liên số tiền 54.669.756 đồng

Đang là trụ cột chăm lo gia đình, không ngờ, sau nhiều ngày đau đầu âm ỉ, anh Liên bất ngờ gục ngã.

Sau khi được cấp cứu tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán anh Liên bị xuất huyết hạch nền trái, máu tụ chèn ép não thất, đường giữa lệch phải – căn bệnh cực kỳ nguy hiểm, có thể cướp đi tính mạng bất cứ lúc nào. Vì vậy, anh được chuyển gấp về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), nơi các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật cấp cứu để giữ lại sự sống cho anh.

Từ ngày chồng lâm bệnh, mọi chi phí đều phải vay mượn. Do gia cảnh nghèo khó, trong nhà ngoài ít thóc ngô thì chẳng có đồng tiền tích lũy nào. Ngoài nương rẫy, vợ chồng anh phải đi làm thuê, làm mướn mới đủ chi tiêu sinh hoạt cho 7 nhân khẩu.

Cảm thương hoàn cảnh của anh Liên, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ gửi về quỹ báo số tiền 54.669.756 đồng để anh có thêm cơ hội chữa bệnh.

Chị Lò Thị Ương (vợ anh Liên) cho biết, hiện tại anh Liên được chuyển sang Bệnh viện Y học cổ truyền để điều trị phục hồi.

“Được các nhà hảo tâm giúp đỡ đúng lúc gia đình gặp khó khăn, chúng tôi không biết nói gì hơn trước số tiền quý giá này. Hiện chồng tôi tuy đã đỡ nhưng còn phải điều trị lâu dài”, chị Ương bày tỏ.