Ông N.V.H (82 tuổi, trú tại phường Hiệp Bình, TPHCM) vào Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM) ngày 29/8. Khoảng một giờ trước khi vào viện, sau khi đi vệ sinh, ông đột ngột chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi nên được gia đình đưa đi cấp cứu.

Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng kèm suy hô hấp, suy tuần hoàn, suy thận cấp và áp-xe gan trái do dị vật. Tình trạng có nguy cơ diễn tiến thành suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng.

Người thân của ông H. ban đầu có nguyện vọng chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Tuy nhiên, sau khi được bác sĩ giải thích về mức độ nguy kịch của người bệnh và sự cần thiết phải xử trí ngay, gia đình đồng ý phẫu thuật.

Trong quá trình can thiệp, ê-kíp Khoa Ngoại tổng hợp phát hiện ổ áp-xe ở gan trái, kích thước khoảng 3x4 cm, bên trong chứa nhiều mủ màu nâu đục. Kiểm tra kỹ, bác sĩ tìm thấy chiếc xương cá dài khoảng 3cm.

Dị vật được lấy ra, ổ áp-xe được xử trí và dẫn lưu nhằm kiểm soát nguồn nhiễm trùng. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực theo dõi trong 3 ngày. Khi tình trạng ổn định, ông được chuyển về Khoa Ngoại tổng hợp.

Bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

Đến ngày thứ 8 sau mổ, ống dẫn lưu được rút. Bệnh nhân hồi phục tốt, ăn uống, đi lại bình thường và xuất viện sau 10 ngày.

ThS.BS Trần Nam, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, cho biết áp-xe gan là tình trạng tổ chức gan bị tổn thương, hoại tử và hình thành ổ chứa mủ, thường do vi khuẩn hoặc ký sinh trùng. Áp-xe gan do dị vật đường tiêu hóa là biến chứng hiếm gặp.

Các dị vật sắc nhọn như xương cá, xương gia cầm có thể vô tình được nuốt vào mà người bệnh không biết. Trong một số trường hợp, dị vật xuyên qua thành dạ dày hoặc ruột, di chuyển đến các cơ quan lân cận, gây nhiễm trùng và hình thành ổ áp-xe.

Theo bác sĩ Nam, việc chẩn đoán có thể khó khăn vì người bệnh đôi khi không nhớ hoặc không cảm nhận được thời điểm nuốt phải dị vật. Nguyên nhân chỉ được phát hiện khi thực hiện các phương pháp chẩn đoán hình ảnh hoặc trong quá trình can thiệp.

Bác sĩ Nam khuyến cáo khi có các triệu chứng bất thường như đau bụng kéo dài, sốt, rét run, buồn nôn, nôn, chán ăn, sụt cân hoặc mệt mỏi bất thường, người bệnh nên đi khám sớm. Nhiễm trùng nếu diễn tiến nặng có thể gây nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm trùng và đe dọa tính mạng.

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