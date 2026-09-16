Theo BS.CKII Huỳnh Tấn Vũ, Đại học Y Dược TPHCM - cơ sở 3, người bệnh đái tháo đường song song với dùng thuốc cần phải có lối sống và ăn uống khoa học. Nếu họ không điều chỉnh lối sống, tình trạng đường huyết tăng cao có thể gây ra nhiều biến chứng.

Trong chế độ ăn lành mạnh, ổi là một trong những loại quả giàu chất xơ, vitamin C và có năng lượng tương đối thấp, có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát cân nặng và sức khỏe chuyển hóa.

1. Giàu chất xơ, hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Theo bác sĩ Vũ, ổi chứa lượng chất xơ đáng kể làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu carbohydrate, từ đó hạn chế tình trạng đường huyết tăng nhanh sau ăn.

Tuy nhiên, ổi chỉ là một phần của chế độ ăn và không có tác dụng thay thế thuốc hoặc điều trị bệnh đái tháo đường. Để giữ được lượng chất xơ, bạn nên ăn ổi nguyên quả thay vì ép lấy nước.

2. Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Thừa cân, béo phì là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ tiến triển từ tiền đái tháo đường thành đái tháo đường type 2.

Trong 100g ổi cung cấp khoảng 68 kcal. Quả cũng chứa nhiều nước và chất xơ, tạo cảm giác no, vì vậy có thể dùng ổi thay cho những món ăn vặt nhiều năng lượng.

Tuy nhiên, hiệu quả kiểm soát cân nặng vẫn phụ thuộc vào tổng lượng năng lượng nạp vào, chất lượng khẩu phần và mức độ vận động chứ không chỉ từ một loại trái cây.

Ổi loại trái cây được mệnh danh vua của vitamin C. Ảnh: Hoa Linh.

3. Bổ sung vitamin C, hỗ trợ sức khỏe

Ổi là một trong những loại trái cây giàu vitamin C. Đây là chất chống oxy hóa và tham gia nhiều chức năng của cơ thể, trong đó có hỗ trợ hoạt động bình thường của hệ miễn dịch và quá trình tổng hợp collagen.

Một khẩu phần trái cây đa dạng, trong đó có ổi, giúp bổ sung vitamin và các hợp chất thực vật cần thiết cho chế độ ăn lành mạnh.

4. Chống oxy hóa

Ngoài vitamin C, ổi còn chứa nhiều hợp chất thực vật có hoạt tính chống oxy hóa. Việc bổ sung đa dạng rau củ và trái cây giúp cơ thể nhận được nhiều nhóm chất có lợi.

5. Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Tiền đái tháo đường thường đi kèm các yếu tố nguy cơ chuyển hóa khác như thừa cân, tăng huyết áp hoặc rối loạn mỡ máu. Vì vậy, xây dựng chế độ ăn có nhiều rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các nguồn chất béo lành mạnh có ý nghĩa quan trọng.

Chất xơ trong thực phẩm nói chung có thể góp phần cải thiện chuyển hóa lipid, trong khi việc kiểm soát cân nặng và hạn chế chất béo bão hòa giảm nguy cơ tim mạch.

Bác sĩ Vũ lưu ý thêm, người bệnh đái tháo đường cần duy trì chế độ ăn hợp lý, vận động đều đặn và kiểm soát cân nặng. Mục tiêu thường được đặt ra là tăng hoạt động thể lực với khoảng 150 phút mỗi tuần và hướng tới giảm khoảng 7% trọng lượng cơ thể ở người thừa cân trong giai đoạn đầu.

Người bệnh cần theo dõi đường huyết định kỳ và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ. Ổi có thể hỗ trợ một chế độ ăn lành mạnh nhưng không thể thay thế việc điều trị và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

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