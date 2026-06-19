Lạng Sơn:

Ngày 19/6, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, liên quan vụ việc có dấu hiệu lợi dụng chính sách bồi thường nhằm thu lợi bất chính từ ngân sách Nhà nước. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Khang (SN 1975; trú phường Đông Kinh, Hà Nội).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, cơ quan công an phát hiện trong tháng 6/2025, tại Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn (hạng mục sân vận động trung tâm, nhà thi đấu đa năng), nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đã ký hợp đồng, thỏa thuận với Lê Xuân Khang để thi công ốp gỗ công nghiệp lên tường, trần và sàn nhà. Dự án này đã có thông báo thu hồi đất đợt 1 ngày 19/5/2025.

Công an tỉnh Lạng Sơn tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Xuân Khang. Công an tỉnh Lạng Sơn

Theo thỏa thuận, Lê Xuân Khang tự bỏ tiền mua vật liệu và thuê thợ thi công trọn gói cho các hộ dân. Các hộ dân chưa phải thanh toán ngay mà sẽ trả cho Lê Xuân Khang sau khi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Đây là phương thức giao dịch có nhiều dấu hiệu bất thường, có dấu hiệu lợi dụng chính sách bồi thường nhằm thu lợi bất chính từ ngân sách Nhà nước. Trường hợp vụ việc không được phát hiện, xử lý thì Nhà nước sẽ phải trả số tiền bồi thường đối với giá trị phần ốp gỗ công nghiệp khoảng trên 8 tỷ đồng.

Hiện trạng nhà dân ốp gỗ công nghiệp. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Sau khi thu thập, xác minh và củng cố tài liệu, chứng cứ làm rõ các dấu hiệu vi phạm, ngày 17/6/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Khang.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh chỉ đạo điều tra, xác minh mở rộng.

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