Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) mới công bố hôm nay (12/8), tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMA trong tháng 7/2025 đạt 31.739 xe, bao gồm 22.929 xe du lịch; 8.805 xe thương mại và 642 xe chuyên dụng.

So với tháng 6, lượng bán ra của các thành viên VAMA trong tháng vừa qua giảm nhẹ 1%. Trong đó, doanh số xe du lịch giảm 3%; xe thương mại tăng 0,3%; xe chuyên dụng tăng 146% so với tháng trước. Tuy nhiên, nếu so với tháng 7/2024, lượng xe bán ra của thị trường vẫn tăng 10%.

Doanh số bán hàng của các thành viên VAMA trong tháng 7 vừa qua vẫn được duy trì ở mức cao. Nguồn số liệu: VAMA

Tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMA trong năm 2025 tính đến hết tháng 7 vừa qua đạt 194.760 chiếc, tăng mạnh 18,9% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, xe ô tô du lịch tăng khoảng 17%; xe thương mại tăng 25% và xe chuyên dụng tăng 24% so với cùng kỳ năm 2024.

Về cơ cấu nguồn gốc xe, lượng bán ra của xe lắp ráp trong nước tháng 7/2025 đạt 15.701 xe, tăng 9% so với tháng trước; doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 16.038 xe, cũng tăng 9% so với tháng 6. Như vậy, đây đã là tháng thứ 5 liên tiếp các thành viên VAMA có lượng xe nhập khẩu bán ra nhiều hơn so với xe sản xuất trong nước.

Lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc bán ra vẫn vượt trội so với xe sản xuất trong nước trong tháng 7. Nguồn số liệu: VAMA

Trong 7 tháng đầu năm 2025, doanh số bán hàng của ô tô lắp ráp trong nước đạt 92.820 chiếc, tăng 13,1% so với cùng kỳ 2024. Trong khi xe nhập khẩu đạt tới 101.940 chiếc, tăng tới 24,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhìn vào những con số trên có thể thấy khách hàng Việt đang có xu hướng mua xe nhập khẩu nhiều hơn so với xe sản xuất, lắp ráp trong nước. Tuy nhiên, số liệu trên của VAMA chưa phải là số liệu bán hàng của toàn thị trường ô tô Việt Nam. Ngoài các thành viên VAMA, VinFast và Hyundai là hai hãng xe có lượng bán ra khá lớn nhưng được công bố riêng.