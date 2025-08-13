Bốn năm trước, Ola Kallenius - CEO Mercedes-Benz từng khẳng định rằng đến cuối thập kỷ này, hãng sẽ chỉ bán xe điện và từ năm 2025, mọi nền tảng mới từ 2025 chỉ hỗ trợ động cơ điện để đảm bảo sự tồn tại của thương hiệu. Nhưng đến thời điểm này, hãng đã từ bỏ mục tiêu này và quay lại chiến lược duy trì xe xăng dầu.

Mới đây, chính ông đã lên tiếng cảnh báo rằng nếu Liên minh châu Âu (EU) không hủy bỏ lệnh cấm xe động cơ đốt trong từ năm 2035, ngành công nghiệp ô tô của khối sẽ "lao vào đường cùng".

Ông Ola Kallenius, CEO của Mercedes-Benz và đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA). Ảnh: Mercedes

Với cương vị đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA), Kallenius kêu gọi EU áp dụng cách tiếp cận việc giảm phát thải carbon một cách “trung lập về công nghệ”, nghĩa là cho phép xe xăng tiếp tục tồn tại song song với xe điện. Thay vì áp đặt một lệnh cấm tuyệt đối, cách làm này sẽ không gây ra cú sốc cho thị trường.

Phát biểu với trang Handelsblatt của Đức, vị CEO của Mercedes-Benz cho rằng ngành ô tô đang phải chịu “mưa bão tứ phía” và môi trường kinh doanh khó khăn chưa từng có. Đồng thời, EU nên tiếp cận việc khử cacbon như Trung Quốc đã làm.

Ông chỉ ra rằng các hãng xe châu Âu đã đầu tư hơn 250 tỷ Euro và tung ra hàng trăm mẫu EV mới ra thị trường, nhưng cáo buộc EU đã không làm gì nhiều để hỗ trợ cơ sở hạ tầng sạc.

Dẫn chứng Trung Quốc là nơi chính phủ đầu tư mạnh vào mạng lưới sạc và ưu đãi thuế, giúp doanh số xe điện (BEV) và hybrid sạc điện (PHEV) hiện đã ngang bằng với doanh số xe sử dụng động cơ đốt trong. Riêng xe điện chiếm hơn 61% lượng xe điện khí hóa.

Trong khi đó, số liệu thị trường của ACEA cho thấy một thách thức rõ ràng khi 6 tháng đầu năm 2025, xe điện chỉ chiếm 17,5% tổng lượng tiêu thụ tại các nước EU, Vương quốc Anh và các quốc gia EFTA (Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ). Xe PHEV cũng chỉ chiếm 8,7%, trong khi các loại hybrid truyền thống (HEV) và mild-hybrid (MHEV) cộng lại cũng mới chỉ đạt 35%.

Đối với Mercedes-Benz, nỗi lo này đều có căn cứ khi nửa đầu năm 2025, xe BEV chỉ chiếm 8,4% tổng doanh số toàn cầu của hãng, giảm so với 9,7% cùng kỳ năm ngoái. Kể cả khi tính cả xe PHEV, các mẫu xe điện khí hóa cũng chỉ đạt 20,1% tổng lượng xe đã được bàn giao. Do đó, Kallenius cho rằng EU cần hỗ trợ hạ tầng và khuyến khích mềm thay vì ép buộc.

Mercedes-Benz thừa nhận các mẫu xe điện tầm trung của họ chưa đủ hấp dẫn với khách hàng. Ảnh: Mercedes

Mục tiêu năm 2035 của EU sẽ được xem xét lại trong nửa cuối năm nay. Tuy nhiên, vào tháng 3 vừa qua, Ủy ban châu Âu (EC) vẫn tái khẳng định cam kết đạt mục tiêu không phát thải carbon cho tất cả xe du lịch mới từ giữa thập kỷ tới. EC cũng cho biết sẽ đẩy nhanh việc chuẩn bị cho đợt rà soát quy định tiêu chuẩn khí thải carbon, cho thấy khả năng sẽ có điều chỉnh lệnh cấm.

Ngoài ra, vị CEO của Mercedes-Benz cũng cảnh báo tình trạng “dồn mua” xe xăng trước thời điểm cấm sẽ gây phản tác dụng cho mục tiêu khí hậu, đồng thời cũng thừa nhận xe điện tầm trung của Mercedes “chưa đủ hấp dẫn” và cần mang lại trải nghiệm gần hơn với xe động cơ đốt trong truyền thống.

Không chỉ lo ngại về chính sách của EU, ông còn lo ngại những biến động thương mại toàn cầu nếu Mỹ thay đổi chính sách, đồng thời dự báo thị trường ô tô Trung Quốc sẽ cần vài năm để thanh lọc hàng trăm hãng xe nội địa và loại bỏ tình trạng dư thừa công suất cũng như chấm dứt tình trạng bán xe dưới giá thành.

Kallenius cho biết, không giống như các đối thủ cạnh tranh, Mercedes-Benz có đủ tiềm lực để chờ thị trường ổn định mà không phải lao vào cuộc đua giảm giá.

Trước đó, đối thủ đồng hương của Mercedes-Benz là BMW cũng đã từng nêu quan điểm về vấn đề này khi muốn EU nới lỏng kế hoạch cấm xe xăng dầu mới từ năm 2035 trở đi, nhằm giảm sự phụ thuộc của khu vực vào nguồn cung pin từ Trung Quốc.

Ông Oliver Zipse - CEO của BMW trong buổi giới thiệu mẫu BMW i4 concept. Ảnh: Carscoops

Tại cuộc họp thường niên, ông Oliver Zipse, Giám đốc điều hành của BMW đã nhấn mạnh quan điểm rằng việc chỉ tập trung vào xe điện là một hướng đi vào "ngõ cụt" và thiếu bền vững.

Còn ông Akio Toyoda Chủ tịch của Toyota vẫn giữ vững quan điểm cách tiếp cận đa chiều, bao gồm việc giảm phát thải từ quá trình sản xuất, sử dụng xe hybrid và nhiên liệu sinh học, cũng như nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới, chứ không chỉ có duy nhất lựa chọn xe điện.

