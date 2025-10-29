Ngày 29/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ hình sự Vương Hoàng Nhân (27 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra hành vi “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14h ngày 24/10, chị N.C.K.D. (32 tuổi) – chủ quán cà phê ở xã Thạnh Xuân (TP Cần Thơ) đang ở trong quán thì bất ngờ xuất hiện một thanh niên xăm trổ, đội nón bảo hiểm, cầm dao xông vào đe dọa rồi đâm chị D.

Nữ chủ quán bị thương nặng, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu, nhưng đã tử vong.

Vương Hoàng Nhân tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ truy xét và xác định Vương Hoàng Nhân là nghi phạm gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng 28/10, lực lượng công an đã bắt được Nhân khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Hưng Phú.

Qua kiểm tra nhanh, Nhân dương tính với ma túy. Công an đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.