VKSND khu vực 2 - Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đình Quý (SN 1996, ở Hà Nội) về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Trước đó, ngày 5/1/2026, Công an phường Láng (TP Hà Nội) phối hợp Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra đối với cửa hàng Copsneaker – Hộ kinh doanh thời trang Đình Quý tại 161 phố Chùa Láng (phường Láng).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Đình Quý có hành vi mua bán 382 đôi giày Nike Air Jordan 1 Low, 8 đôi giày Nike Air Jordan 1 High, 32 đôi giày Nike Air Jordan 4, 22 đôi giày Nike Air Force 1, 14 đôi giày Adidas Samba.

Toàn bộ hàng hóa có tổng trị giá hơn 340 triệu đồng, đều không có hóa đơn, chứng từ.

Kết quả điều tra xác định, quá trình kinh doanh, Nguyễn Đình Quý đã mua, bán giày Nike, Adidas không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Đây đều là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Nike và Adidas đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Đình Quý cho biết bắt đầu kinh doanh sản phẩm giày từ tháng 7/2024. Quý tham gia các hội nhóm tìm nguồn hàng, đặt hàng và người bán sẽ chuyển hàng đến chỗ Quý. Bản thân bị can không biết thông tin người bán do chỉ liên hệ với nhau qua mạng xã hội.

Bị can thừa nhận, các sản phẩm giày Nike, Adidas bán ra không phải chính hãng, đều là hàng giả mạo nhãn hiệu. Khi bán, Quý giới thiệu với khách là hàng rep 1:1, hàng fake chất lượng cao và giá rẻ hơn nhiều so với sản phẩm chính hãng.

Ngoài kênh bán hàng trực tiếp tại cửa hàng Copsneaker tầng 4 số 161 phố chùa Láng, Quý còn bán hàng tại các kênh như Tiktok “copsneaker”; Website Copsneaker.vn.

Sau khi trừ các chi phí quảng cáo, thuê cửa hàng, nhân viên, vận chuyển, Quý đã thu lợi được 100 triệu đồng.

Được biết, năm 2024, Quý từng bị Đội QLTT số 4 – Cục QLTT Hà Nội xử phạt hành chính về hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.