XEM CLIP:

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người đạp xe đi vào làn đường dành cho ô tô trên cầu Nhật Tân (Hà Nội). Đáng chú ý, khi phát hiện bị quay lại, nhóm này còn chặn người quay clip và yêu cầu xoá video.

Theo anh Đậu Quốc Quân (chủ kênh TikTok Lang thang vạn nẻo), khoảng 6h30 ngày 16/11, trong lúc điều khiển xe máy trên cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm Hà Nội, anh nhìn thấy nhiều người đạp xe ở bên ngoài hàng rào phân cách, trong phần đường dành cho ô tô.

Nhận thấy hành vi này nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, anh Quân đã sử dụng camera hành trình 360 độ gắn trên người để ghi lại.

Hình ảnh đoàn xe đạp trên cầu Nhật Tân. Ảnh chụp màn hình

“Khi vừa xuống khỏi cầu, đến đoạn đường dẫn về An Dương Vương, có ba người đạp xe yêu cầu tôi dừng lại. Khi tôi chưa kịp dừng hẳn, một người đàn ông đạp xe lao vào đầu xe máy, buộc tôi phải dừng lại”, anh Quân kể.

Anh cho biết thêm, lúc này hai người đạp xe bỏ đi, chỉ còn một người đàn ông cao khoảng 1m65 đứng lại và yêu cầu anh đưa điện thoại để xoá clip. Anh Quân không đồng ý; hai bên có lời qua tiếng lại. Sau đó, người đàn ông này cũng lấy điện thoại ra ghi hình rồi rời đi.

“Đây không phải lần đầu tôi bắt gặp nhóm đạp xe đi vào làn ô tô trên cầu Nhật Tân gây mất an toàn giao thông. Họ thường xuyên xuất hiện từ 4h30 đến 7h hằng ngày, đặc biệt vào cuối tuần”, anh Quân nói. Anh cho hay đã ít nhất ba lần đăng tải hình ảnh các nhóm đạp xe vi phạm; có lần anh ghi lại cảnh cả nhóm dừng giữa cầu, đứng dàn hàng ngang để chụp ảnh.

Anh Quân cho biết cảm thấy “rất bất an” trước các hành vi này, bởi thực tế đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến xe đạp đi sai làn trên cầu Nhật Tân.

Liên quan đến đoạn clip, đại diện Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết đơn vị sẽ cử cán bộ xác minh, đồng thời truy tìm nhóm người đạp xe đi vào làn ô tô gây mất an toàn giao thông.