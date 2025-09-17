Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h18 ngày 17/9, một người đàn ông (chưa xác định danh tính) đạp xe ngược chiều trên cầu Nhật Tân (Hà Nội), hướng vào trung tâm thành phố, đã bị ô tô con tông tử vong.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn trên cầu Nhật Tân, ô tô mang biển kiểm soát 30L-026.XX đang di chuyển theo hướng đi sân bay Nội Bài trong làn đường sát dải phân cách, nơi cho phép tốc độ tối đa 90km/h. Bất ngờ, một người đàn ông đi xe đạp đã đi ngược chiều vào giữa làn đường này.

Sau cú va chạm mạnh, người đàn ông đi xe đạp tử vong tại chỗ, 2 phương tiện hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cầu Nhật Tân. Ảnh: Trần Linh

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để phối hợp cùng Công an phường Hồng Hà để giải quyết vụ tai nạn.

"Hiện chúng tôi chưa xác định được nhân thân của người đàn ông đi xe đạp gặp nạn", đại diện Đội CSGT đường bộ số 2 thông tin.

Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.