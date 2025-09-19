Lời tòa soạn Giữa nhịp sống hiện đại nhiều áp lực, việc nuôi dưỡng và chăm sóc thú cưng trở thành “liều thuốc chữa lành” tinh thần cho không ít người Việt. VietNamNet giới thiệu tuyến bài Trào lưu nuôi thú cưng "chữa lành" ở Việt Nam, ghi lại những câu chuyện thú vị, đầy cảm xúc về cách con người và thú cưng tìm đến, gắn bó và “chữa lành” cho nhau.

Cơ duyên đặc biệt

Hơn 2 năm trước, trên đường từ nhà ở Bình Khê, Quảng Ninh lên rừng Yên Tử tìm dược liệu, vợ chồng anh Nguyễn Văn Quảng (42 tuổi) tình cờ phát hiện một con nghé còn nguyên dây rốn, đứng run rẩy bên vệ đường.

Nghĩ rằng trâu mẹ đang kiếm ăn gần đó, họ tiếp tục di chuyển. Nhưng khi quay xuống núi lúc trời đã chập tối, họ thấy con nghé vẫn đứng nguyên chỗ cũ.

“Lúc đó trời đã tối, chúng tôi không có đồ ăn gì, chỉ kịp pha chút nước đường cho nghé uống lấy sức. Nghĩ chủ nghé đang đi tìm mà 2 vợ chồng lại đi xe máy, quãng đường về nhà còn xa nên tôi đành để nghé lại rừng”, anh Quảng nhớ lại.

Anh Quảng cho chú nghé uống nước đường để lấy sức

Về đến nhà, anh đăng tin lên mạng để tìm chủ con nghé. Suốt một đêm không thấy ai liên hệ, hôm sau anh lại vào rừng, mang thêm sữa tươi phòng khi gặp lại nghé.

Nhiều ngày tìm kiếm vẫn không thấy ai nhận, vợ chồng anh thương con vật nhỏ lạc giữa núi rừng, lo nó gặp nguy hiểm. Cho nên lần vào rừng tiếp theo, anh Quảng bàn với vợ đưa nghé về nhà để chăm sóc.

Bình thường, hai vợ chồng anh chỉ tốn khoảng 1 tiếng di chuyển trên quãng đường núi hơn 10km. Hôm đưa nghé về, họ mất 3-4 giờ đồng hồ bởi nhiều đoạn dốc hiểm trở phải dắt bộ.

Chưa kể, cái nắng 37-38 độ C khiến cả người và nghé kiệt sức, nhiều chặng phải dừng để nghỉ chân, uống nước cho lại sức.

Hành trình gặp và đưa chú nghé bị bỏ rơi về nhà chăm sóc của vợ chồng anh Quảng gây bão mạng

Để tránh bị hiểu nhầm là bắt trộm, họ chủ động quay video ghi lại toàn bộ quá trình đưa nghé xuống núi và tiếp tục đăng bài tìm chủ kèm theo số điện thoại cá nhân.

Khoảng hơn 1 tuần sau, một người đàn ông ở xã bên liên hệ tới anh và xác nhận là chủ nhân của con nghé. Người này cho biết, mẹ nghé mắc chứng bỏ con sau khi sinh, không có khả năng chăm sóc. Nếu đưa về, trâu mẹ cũng không nhận con.

Ban đầu, vợ chồng anh Quảng dự tính tìm được chủ sẽ trả lại nghé. Sau khi hiểu rõ sự việc, họ thống nhất sẽ tiếp tục nuôi con vật này và được chủ nghé đồng ý.

Họ gửi một số tiền hợp lý cho người chủ vì hiểu rằng, con nghé là tài sản lớn với người nông dân, là công sức, thành quả lao động của họ sau nhiều ngày tháng.

Chú nghé được đưa về chăm sóc như "con cưng", quấn quýt với các thành viên

Về nhà mới, chú nghé được anh Quảng đặt tên là Mập với hy vọng con vật sẽ có cuộc sống ấm no, khỏe mạnh. Không chỉ vợ chồng anh, cả gia đình đều thấy vui vì có thêm “thành viên”.

“Từ hôm về đây, Mập thích nghi nhanh, người đi đâu là nó theo đó. Mỗi lần chúng tôi đi rừng về, Mập lại chạy ra đón, dụi đầu vào chân, quấn quýt như đứa trẻ con.

Mập cũng biết cách đi vệ sinh đúng nơi quy định chỉ sau vài lần hướng dẫn. Mọi người trong xóm đều khen nó tình cảm và rất khôn”, anh Quảng hào hứng chia sẻ.

Chăm sóc như “con cưng”

Những ngày đầu, Mập được chăm sóc như vật nuôi trong nhà. Nghé rất quấn người, thích chơi đùa cùng các con của anh chị. Khoảng một năm trở lại đây, khi Mập lớn hơn, vợ chồng anh làm riêng chuồng rộng rãi, có khoảng sân cho nó chạy nhảy.

“Giờ Mập to hơn nhiều, khoảng 200kg và có sừng nên tôi phải thường xuyên quan sát. Lũ trẻ cũng hạn chế đến gần, khó âu yếm như trước, phần vì lo cơ thể cồng kềnh của Mập có thể va chạm hay dẫm lên chân, dễ gây thương tích cho các con”.

Chú nghé con được anh Quảng đem về nuôi 2 năm trước nay đã lớn

Dù bận rộn công việc, vợ chồng anh vẫn tắm rửa thường xuyên cho Mập vì con vật này thích được âu yếm, gần gũi với người. Điều này cũng đảm bảo việc nuôi động vật làm thú cưng được vệ sinh, tránh ruồi muỗi, giữ không gian sống sạch sẽ.

Ngoài ăn cỏ, lá cây, con vật còn được bổ sung thảo dược từ rừng như cỏ mát gan, sáp ong… Đặc biệt, con vật còn thích ăn quà bánh, trái cây, nhất là ổi.

Mập thoải mái chạy nhảy quanh vườn

Mặc dù là động vật nuôi quen thuộc nhưng anh Quảng nhận thấy Mập sở hữu một số ưu điểm “vượt trội”, như nhận biết được giọng chủ, phân biệt được tiếng xe máy hay hiểu và làm theo những tín hiệu từ người nuôi,…

“Lúc nhỏ, Mập thân thiện với cả người lạ nhưng giờ lớn thì lại không thích tiếp xúc gần gũi với người ngoài. Nó giống như một đứa trẻ mới lớn, có lúc rất nghe lời nhưng đôi khi lại lì lợm và sợ bị mắng”, anh Quảng hài hước tiết lộ.

Chú nghé cũng thích nũng nịu, ăn quà vặt như trẻ con

Anh Quảng cảm nhận được tình cảm đặc biệt mà Mập dành cho mình. Anh xem nó như thành viên trong gia đình, luôn quan tâm, gần gũi, chăm sóc

So với những loài vật khác trong nhà như chó, mèo, người đàn ông này thừa nhận Mập có tính cách riêng, mang lại cảm giác mới mẻ.

Nó không sôi nổi vẫy đuôi hay nhảy cẫng lên như chó, cũng không phát ra âm thanh như mèo mà chỉ lặng lẽ đi theo, dụi đầu vào người hay nằm rạp xuống đường chờ chủ xong việc.

Điều này cũng khiến các thành viên trong gia đình anh Quảng dành cho Mập một tình cảm đặc biệt, chăm sóc và chiều chuộng như “con cưng”.

Ảnh, video: Thợ rừng Yên Tử