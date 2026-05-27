Ngày 27/5, Công an phường Phú Xuân (TP Huế) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ điều tra vụ người đàn ông dùng xăng đốt vợ cũ rồi nhảy sông tự tử xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h34 ngày 26/5, Nguyễn Văn T. (SN 1989, trú phường Phú Xuân) mang xăng tưới lên người vợ cũ là chị T.T.N.L. (SN 1988) rồi châm lửa đốt.

Vụ việc xảy ra tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Đình Tân - Nguyễn Văn Thoại. Chị L. bị bỏng nặng toàn thân, được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi gây án, T. chạy đến khu vực cầu Chợ Dinh rồi nhảy xuống sông tự tử. Tuy nhiên, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Huế đã nhanh chóng cứu vớt và đưa T. đi cấp cứu.

Theo cơ quan công an, nghi phạm hiện đã tỉnh táo và bước đầu khai nhận hành vi phạm tội. Trên cơ thể T. có nhiều vết bỏng do xăng gây ra.

Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm sau khi T. và chị L. ly hôn vào năm 2025.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.