Ngày 26/5, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Tiêu Tô Trần (66 tuổi, ngụ TPHCM) 16 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo buộc, năm 2002, bị cáo và bà L.T.P.T. chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn.

Năm 2008, cả hai thuê phòng trọ ở phường Thới An, TPHCM để bán tạp hóa. Sau đó, việc kinh doanh không thuận lợi nên bà T. phải vay nợ nhiều nơi để lấy tiền sinh sống và buôn bán.

Khoảng 20h30 ngày 13/12/2024, khi cả hai đang nằm nghỉ tại tiệm tạp hóa, bà T. bật khóc và cho biết đang nợ khoảng 60-70 triệu đồng, không còn khả năng chi trả.

Nghe xong, Tiêu Tô Trần đi ra phía trước bán hàng, khi quay lại thì thấy trong phòng sực mùi hôi nồng nặc giống mùi thuốc trừ sâu.

Bị cáo Tiêu Tô Trần. Ảnh: BH

Nghi ngờ vợ uống thuốc sâu tự tử, Trần hỏi han nhưng bà T. không trả lời mà chạy đi nôn ói.

Kiểm tra chai thuốc bà T. uống dở, Trần xác định đó là thuốc trừ sâu nên đã đổ bỏ phần thuốc còn lại để ngăn bà T. uống tiếp.

Nôn ói xong, bà T. liên tục yêu cầu chồng siết cổ mình đến chết để “được giải thoát” vì quá tuyệt vọng do nợ nần. Lúc đầu, Trần ra sức khuyên can nhưng thấy vợ suy sụp tinh thần, khóc lóc nhiều nên đã đồng ý và nảy sinh ý định sau khi giết bà T. sẽ tự tử theo.

Theo yêu cầu của vợ, Trần lấy dây điện, luồn qua cổ bà T. để đợi sẵn khi bà ngủ say sẽ thực hiện.

Đến khoảng 23h cùng ngày, thấy bà T. đã ngủ say, Trần siết cổ nạn nhân đến chết.

Khi phát hiện vợ đã tử vong, Trần định lấy kéo định tự sát nhưng sợ không dám thực hiện nên đã đến cơ quan công an đầu thú.

HĐXX nhận định, dù bị cáo khai được bị hại nhờ giết nhưng không có chứng cứ đối chứng do bị hại đã tử vong. Hành vi của bị cáo thể hiện sự quyết liệt, thực hiện đến cùng trong lúc nạn nhân đang ngủ, không có khả năng tự vệ.

HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội Giết người thuộc trường hợp có tính chất côn đồ. Từ đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án như trên.