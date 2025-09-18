Khi đang làm việc, ông N.T (65 tuổi, trú tại TPHCM) bỗng không thể cầm bút viết, tay phải yếu, nói đớ không rõ từ. Đồng nghiệp nhận thấy ông T. có biểu hiện lạ, nghi đột quỵ nên đã gấp rút gọi cấp cứu.

Ông T. được đưa vào một bệnh viện ở phường Tân Hưng, TPHCM. Tại đây, các bác sĩ kích hoạt “Code Stroke” - quy trình cấp cứu đột quỵ khẩn.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Hoàng Nhật Nam, Khoa Cấp cứu cho biết, thời điểm tiếp nhận, tình trạng ông T. đã tự cải thiện mà chưa cần can thiệp y tế chuyên sâu. Người bệnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, GCS ở mức 15 điểm. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, đang uống thuốc.

Khi đó, huyết áp của bệnh nhân ghi nhận 190/90mmHg, đây là mức cao so với bình thường là 120/80mmHg, mạch đập ổn định 70 lần/phút, đau đầu nhẹ.

Theo bác sĩ Nam, ông T. vừa trải qua cơn đột quỵ thoáng qua hay còn gọi là thiếu máu não thoáng qua (TIA). Đây là cơn rối loạn tuần hoàn máu lên não xảy ra đột ngột nhưng hồi phục hoàn toàn trong vòng 24 giờ, thường chỉ kéo dài vài phút đến dưới 1 giờ.

Biểu hiện của TIA không khác so với đột quỵ thực sự, chỉ khác là khả năng hồi phục nhanh trong vài giờ, thường không để lại biến chứng do tình trạng thiếu máu lên não chỉ xảy ra trong thời gian ngắn và không gây tổn thương não rõ rệt. Tuy nhiên, đây là lời cảnh báo rằng cơn đột quỵ thực sự có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Trong trường hợp của ông T. cơn thiếu máu đang ở mức 6, tương đương với mức rất cao, nguy cơ xảy ra cơn đột quỵ thực sự trong vòng 90 ngày rất lớn. Các bác sĩ tiến hành xử trí thuốc kiểm soát huyết áp. Ngoài ra, kết quả chụp MRI não ghi nhận chưa có tổn thương não mới.

Bác sĩ khuyến cáo, người từng có dấu hiệu thiếu máu não thoáng qua cần tầm soát sớm nguy cơ đột quỵ bằng các kỹ thuật cơ bản như kiểm tra đường huyết, điện tim, huyết áp, X-quang phổi, chụp MRI để khảo sát mạch máu não, phát hiện hẹp/tắc kịp thời.

Tùy mức độ hẹp, bác sĩ sẽ chỉ định điều trị bằng thuốc hoặc can thiệp đặt stent. Nếu kết quả kiểm tra tốt, bác sĩ khuyên người bệnh không nên chủ quan và cần duy trì lối sống lành mạnh, khoa học, chú ý khám sức khỏe định kỳ.

Đột quỵ là một tình trạng y tế khẩn cấp. Người bệnh cần được phát hiện sớm, sơ cứu, chuyển viện đúng và can thiệp cấp cứu đột quỵ càng sớm càng tốt, nhằm tăng khả năng cứu sống và hạn chế tối đa các biến chứng.

Từ cuốn cẩm nang đột quỵ, con trai nhanh trí cứu mẹ Thấy mẹ có dấu hiệu giống trong quyển cẩm nang đột quỵ, người con trai tức tốc đưa bà T. đến bệnh viện cấp cứu.

Đột quỵ khi vừa thức giấc, người đàn ông rơi vào nguy kịch Khi ngủ dậy, người đàn ông bất ngờ bị đột quỵ phải vào cấp cứu trong tình trạng méo miệng, khó nói, liệt nửa người trái.