Bệnh nhân là bà N.T.T (71 tuổi, sinh sống tại Lái Thiêu, TPHCM) có tiền sử hẹp động mạch nội sọ và đang uống thuốc theo toa. Trong khoảng 1 tuần, bà xuất hiện triệu chứng đau nửa đầu bên phải đặc biệt tăng khi ho, mặc dù huyết áp vẫn ổn định.

Sáng 5/9, bà có dấu hiệu nói đớ, mất ý thức thoáng qua, yếu nhẹ tay phải. Nhờ đã tìm hiểu thông tin từ quyển cẩm nang đột quỵ, con trai bà T. cho rằng mẹ mình có thể bị đột quỵ nên nhanh chóng đưa bà đến bệnh viện cấp cứu.

Khi tiếp nhận, các bác sĩ tại Khoa Hồi sức Cấp cứu của một bệnh viện tại Cần Thơ dự đoán đây là trường hợp đột quỵ. Tuy nhiên, do bệnh nhân lớn tuổi, có nhiều nguy cơ bệnh lý nền, nên các bác sĩ thận trọng chỉ định chụp MRI không tiêm thuốc để loại trừ xuất huyết não trước khi cân nhắc sử dụng thuốc tan máu đông như thường lệ.

Kết quả sau 15 phút chụp khiến bác sĩ bất ngờ, bà T. không bị nhồi máu mà có nhiều mạch máu giãn to, nghi ngờ rò động - tĩnh mạch màng cứng.

Bác sĩ can thiệp cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Chí Cường - Chủ tịch Hội Can thiệp Thần kinh TPHCM cho biết, bệnh nhân rất may mắn khi phát hiện kịp thời bệnh lý mạch máu não khá hiếm gặp. Trường hợp này hoàn toàn không có chỉ định dùng thuốc, bởi nếu tiêm sẽ làm gia tăng nguy cơ xuất huyết não nghiêm trọng.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định can thiệp nội mạch gây tắc các điểm rò. Hai ngày sau can thiệp, bệnh nhân đã nói chuyện lưu loát, hết yếu tay chân.

Qua trường hợp này, bác sĩ Cường khuyến cáo thêm rò động tĩnh mạch não có thể phát sinh mới ở người lớn tuổi, đặc biệt khi có nhiều bệnh nền như xơ vữa động mạch, tăng huyết áp… Do đó, nếu có triệu chứng đau đầu kéo dài, thường xuyên, người dân không nên chủ quan mà cần đi kiểm tra để loại trừ các bệnh lý nguy hiểm.

