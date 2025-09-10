Mới đây các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận người đàn ông 49 tuổi (ở xã Ba Sơn, tỉnh Lạng Sơn) vào viện trong tình trạng méo miệng, khó nói, liệt nửa người trái.

Trước khi vào viện khoảng 7 giờ, người bệnh ngủ dậy thì xuất hiện khó nói, liệt nửa người. Nghi ngờ bệnh nhân đột quỵ não nên người nhà đã đưa đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, người đàn ông liệt hoàn toàn nửa người trái, khó nói, vệ sinh không tự chủ, được bác sĩ chẩn đoán Nhồi máu não thức giấc. Các bác sĩ Khoa Cấp cứu và Khoa Tâm Thần - Thần kinh hội chẩn thống nhất chỉ định thực hiện chụp và can thiệp mạch não, lấy huyết khối động mạch não trên bệnh nhân.

Bác sĩ can thiệp cấp cứu bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Ngay lập tức, bệnh viện khởi động quy trình báo động đỏ, chuyển thẳng bệnh nhân lên phòng can thiệp, chỉ khoảng 15 phút sau vào viện, người bệnh đã được can thiệp lấy huyết khối.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Đặng Huy Du, kết quả chụp kiểm tra cho thấy hình ảnh tắc dòng chậm nhánh xa động mạch não giữ bên phải thuộc M2, M3. Trên hệ thống máy chụp và can thiệp mạch số hóa xóa nền DSA hiện đại, các bác sĩ đã tiến hành can thiệp mạch não, lấy huyết khối cho bệnh nhân và dùng tiêu sợi huyết động mạch.

Nhờ được can thiệp kịp thời, người bệnh hồi phục tốt, sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân đã tự đi lại, sinh hoạt bình thường. Đến nay, sức khỏe bệnh nhân ổn định và đã xuất viện.

Bác sĩ Du cho biết, đột quỵ nhồi máu não nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời thì nguy cơ tử vong rất cao và để lại nhiều di chứng nặng nề. Thời gian gần đây, nhiều bệnh nhân đột quỵ não đã được phát hiện sớm và đưa đến bệnh viện điều trị trong "giờ vàng".

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần nắm rõ các dấu hiệu đột quỵ như đau đầu, méo miệng, nói ngọng, khó nói, yếu tay chân,… để nhận biết sớm, đưa người bệnh đến bệnh viện kịp thời, hạn chế nguy cơ tử vong và biến chứng.

