Đây là tình huống lâm sàng hiếm gặp, có mức độ phức tạp cao, đòi hỏi chẩn đoán chính xác và chiến lược điều trị toàn diện theo đúng nguyên tắc ung thư học.

Người đàn ông nhập viện trong tình trạng rối loạn tiêu hóa kéo dài, gầy sút cân và mệt mỏi. Qua thăm khám lâm sàng kết hợp các phương tiện cận lâm sàng hiện đại như nội soi tiêu hóa, chẩn đoán hình ảnh và giải phẫu bệnh, các bác sĩ xác định người bệnh có hai khối u ác tính nguyên phát độc lập tại dạ dày và đại tràng, không phải tổn thương di căn.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Trước tính chất phức tạp của ca bệnh, Bệnh viện đã tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa với sự tham gia của các chuyên ngành Ngoại tiêu hóa, Ung bướu, Gây mê hồi sức, Chẩn đoán hình ảnh và Giải phẫu bệnh nhằm xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa, bảo đảm an toàn phẫu thuật và tiên lượng lâu dài cho người bệnh.

Ca phẫu thuật được tiến hành thành công, thực hiện cắt triệt căn đồng thời hai khối u theo đúng nguyên tắc ung thư học, kết hợp nạo vét hạch đầy đủ, kiểm soát tốt cuộc mổ, hạn chế tối đa biến chứng và bảo tồn chức năng tiêu hóa.

Sau phẫu thuật, người bệnh được theo dõi và chăm sóc tích cực, diễn biến hậu phẫu thuận lợi, tình trạng sức khỏe ổn định và tiếp tục được điều trị bổ trợ theo phác đồ chuyên khoa.

Qua trường hợp này, các bác sĩ Bệnh viện 19-8 khuyến cáo, ung thư đường tiêu hóa thường tiến triển âm thầm, dễ bỏ sót ở giai đoạn sớm. Việc khám sức khỏe định kỳ, nội soi tiêu hóa khi có triệu chứng bất thường là yếu tố quan trọng giúp phát hiện sớm và nâng cao hiệu quả điều trị.