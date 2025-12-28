Anh N.B.M (35 tuổi, quê Hưng Yên) có tiền sử hút thuốc lá và thuốc lào trong khoảng 20 năm, uống rượu thường xuyên trong 10 năm. Khoảng 20 ngày trước, bệnh nhân phát hiện có hạch to bất thường ở vùng cổ.

Sau khi anh M. đến khám tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), bác sĩ chỉ định nội soi tai mũi họng và phát hiện xoang lê bên trái của người bệnh có khối u sùi, loét, lan lên gần hố lưỡi thanh thiệt. Kết quả sinh thiết cho thấy bệnh nhân bị ung thư biểu mô vảy không sừng hóa.

Bệnh nhân được chỉ định vào điều trị tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu.

Theo các bác sĩ tại đây, ung thư xoang lê là bệnh lý nguy hiểm, thường diễn tiến âm thầm và chỉ được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn. Đây là loại ung thư phổ biến trong các bệnh ung thư hạ họng, chiếm tới 60-70% các ca. Xoang lê, một phần của hạ họng nằm ở hai bên nắp thanh quản, dễ dàng bị ung thư biểu mô vảy.

Thuốc lá nguyên nhân hàng đầu gây ung thư vùng đầu cổ.

Mặc dù chưa có nguyên nhân chính xác gây ung thư xoang lê nhưng các chuyên gia chỉ ra rằng một số yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Hút thuốc lá và thuốc lào là yếu tố nguy cơ cao nhất. Nhiều báo cáo ở các hội nghị quốc tế đều cho rằng hút thuốc lá là một trong các yếu tố có liên quan đến ung thư phổi cũng như ung thư thanh quản, ung thư vùng hạ họng, xoang lê. Vì vậy, các cơ quan chức năng, ngành y tế cần phải tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân và thông qua các biện pháp để giảm tình trạng hút, nghiện thuốc lá.

Bên cạnh đó, việc uống rượu bia nhiều và kéo dài, nhiễm virus HPV, tiếp xúc với môi trường độc hại như bụi, hóa chất, khói, hơi kim loại cũng góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Ngoài ra, những người có tiền sử bệnh lý vùng tai mũi họng mạn tính như viêm nhiễm hoặc trào ngược dạ dày - thực quản cũng dễ mắc bệnh.

Ung thư xoang lê thường không có dấu hiệu rõ ràng ngay từ giai đoạn đầu, dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường. Tuy nhiên, người bệnh có thể nhận biết qua các triệu chứng như nuốt vướng, cảm giác có dị vật một bên họng, đau họng, đau lan lên tai, khàn tiếng, khó thở. Một số người có biểu hiện nuốt đau, nuốt nghẹn ngày càng tăng, nổi hạch cổ bất thường.

Việc khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là nội soi tai mũi họng, giúp phát hiện những tổn thương nhỏ ngay cả khi chưa có triệu chứng rõ ràng. Phát hiện sớm ung thư xoang lê tăng hiệu quả điều trị và khả năng sống sót. Nếu bạn có thói quen hút thuốc, uống rượu bia nhiều, nên chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ để bảo vệ cơ thể.

