Tối 19 và 20/10, trong khuôn khổ chiến dịch truyền thông “Chung tay vì người phụ nữ tôi yêu” năm 2025, hàng loạt cao ốc tại Hà Nội và TPHCM đã cùng chuyển màu hồng nhằm tạo ra làn sóng truyền thông thị giác. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình hưởng ứng Tháng phòng chống Ung thư vú toàn cầu thuộc chiến dịch “Chung tay vì người phụ nữ tôi yêu” do Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng tổ chức.

Tại Hà Nội, tòa nhà 54A Nguyễn Chí Thanh khoác lên mình sắc hồng rực rỡ, trở thành điểm nhấn giữa đêm thành phố. Ở TPHCM, sự kiện gây chú ý với sự tham gia của các công trình nổi bật như tòa nhà cao nhất Việt Nam ở 208 đường Nguyễn Hữu Cảnh cùng hệ thống đèn Led bên sông Sài Gòn. Các công trình này đồng loạt khoác sắc hồng, gửi đi thông điệp cộng đồng về ý nghĩa của việc chủ động phòng ngừa và phát hiện sớm ung thư vú.

Nhiều nơi phủ hồng hưởng ứng phòng chống ung thư vú.

Bên cạnh hoạt động “phủ hồng” các tòa nhà, chiến dịch năm 2025 còn mang đến nhiều chương trình ý nghĩa kéo dài từ tháng 9/2025 đến tháng 6/2026. Nổi bật là hoạt động “Tàu hồng lăn bánh - nhận thức lan xa” trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) từ 13-31/10/2025, mang thông điệp gần gũi “Bưởi hay chanh, khỏe tươi xanh mới đẹp”, khuyến khích phụ nữ chủ động bảo vệ sức khỏe vòng một của mình. Chuỗi hoạt động “Bác sĩ tư vấn” tại các trường đại học, khu công nghiệp, cùng hoạt động trao quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Chiến dịch này đã giúp hàng triệu người tiếp cận thông tin về bệnh ung thư vú và hỗ trợ hơn 80.000 phụ nữ có nguy cơ cao được tầm soát miễn phí. Năm 2025, chiến dịch tiếp tục được triển khai với sự tài trợ của Roche Pharma Việt Nam, nhiều doanh nghiệp và tổ chức xã hội.

Bệnh nhân điều trị ung thư vú tại Bệnh viện K.

Mục tiêu của chiến dịch bao gồm: nâng cao nhận thức cộng đồng về ung thư vú, khuyến khích phụ nữ hình thành thói quen khám sàng lọc định kỳ, đồng thời kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội trong việc hỗ trợ, đồng hành cùng người bệnh. Thông qua đó, chương trình mong muốn mang lại một cách nhìn mới về việc chủ động kiểm soát sức khỏe, từ nhận biết yếu tố di truyền đến tầm soát ở giai đoạn sớm nhằm nâng cao hiệu quả điều trị.

Ung thư vú là căn bệnh ung thư phổ biến ở phụ nữ Việt Nam và hầu hết các nước trên thế giới. Theo thống kê của Globocan năm 2022, mỗi năm, nước ta ghi nhận hơn 20.000 ca mắc mới ung thư vú, chiếm 28,9% tổng số ca ung thư ở nữ giới. Điều đáng lo ngại, nhiều trường hợp phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, khiến việc điều trị gặp khó khăn, chi phí tốn kém và chất lượng sống suy giảm nghiêm trọng.

