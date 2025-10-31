Hút thuốc lá thụ động, hay còn gọi là hít khói thuốc từ người khác, đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Không chỉ người hút trực tiếp mà những người xung quanh cũng phải gánh chịu hậu quả nặng nề, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em trong gia đình.

Chia sẻ với PV VietNamNet, bác sĩ Nguyễn Minh Đức - giảng viên Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch (TPHCM), kể về nữ bệnh nhân 63 tuổi nhập viện vì đau đầu, chóng mặt kéo dài. Ban đầu, bà nghĩ là rối loạn tiền đình nên chủ quan không khám. Khi tình trạng nặng hơn, bà mới đến bệnh viện.

Qua chụp MRI sọ não, bác sĩ phát hiện bệnh nhân có nhiều ổ tổn thương di căn dạng biểu mô tuyến. Nghi ngờ di căn từ phổi hoặc đại tràng, bà được chụp CT phổi và phát hiện khối u ung thư phổi lớn ở đáy phổi trái. Đáng tiếc, ung thư đã di căn lên não, cột sống và xương chậu, tiên lượng xấu.

Hình ảnh chụp phát hiện nhiều tổn thương di căn.

Trao đổi lịch sử bệnh, bác sĩ Đức biết bệnh nhân chưa từng hút thuốc, nhưng chồng và con trai bà hút rất nhiều trong nhà. Chồng bà qua đời vài năm trước còn con trai vẫn hút một bao mỗi ngày, thậm chí hút ngay bên cạnh mẹ. Bà quen với mùi khói thuốc nên không thấy khó chịu, nhưng chính điều này đã khiến bà tiếp xúc lâu dài với khói thuốc thụ động.

Khi nghe bác sĩ tư vấn nguyên nhân ung thư phổi chủ yếu do khói thuốc và những người hít thuốc lá thụ động trong gia đình cũng bị ảnh hưởng, người phụ nữ đã bật khóc vì tiếc nuối, lo lắng về bệnh tật.

Bác sĩ Đức nhấn mạnh, đây không phải trường hợp hiếm gặp. Ông từng tiếp nhận nhiều phụ nữ bị ung thư phổi do hút thuốc thụ động từ chồng, con hoặc cha từ nhỏ.

Khói thuốc thụ động chứa hơn 7.000 chất hóa học, trong đó có hơn 70 chất gây ung thư như benzen, formaldehyde và arsenic. Chúng có thể gây ung thư phổi, vòm họng, bàng quang; tăng nguy cơ đột quỵ, hen suyễn và bệnh tim mạch. Trẻ em hít khói thụ động dễ mắc nhiễm trùng hô hấp, suy giảm chức năng phổi và chậm phát triển.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hút thuốc thụ động gây tử vong cho khoảng 1,2 triệu người mỗi năm trên toàn cầu.

Ung thư phổi hiện là một trong những bệnh ung thư hàng đầu ở nam giới và ngày càng gia tăng ở nữ giới. Theo GS.TS Mai Trọng Khoa, nguyên Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), tại Việt Nam và trên thế giới, tỷ lệ mắc ung thư phổi đang tăng đáng báo động. Một trong những nguyên nhân chính, đặc biệt ở nữ giới, là hút thuốc lá thụ động.

Hút thuốc lá thụ động xảy ra khi người không hút thuốc hít phải khói thuốc từ người xung quanh, thường trong môi trường sống hằng ngày. GS Khoa cho biết, nhiều phụ nữ mắc ung thư phổi ác tính do chồng hoặc người thân hút thuốc trong nhà.

Ngoài ra, bệnh có thể xuất phát từ đột biến gene nội tại, ngay cả khi bệnh nhân sống trong môi trường lành mạnh, không tiếp xúc khói thuốc hay ô nhiễm. Tuy nhiên, tỷ lệ này rất thấp so với nguyên nhân từ môi trường, trong đó thuốc lá là yếu tố chủ đạo.

Giáo sư Khoa lo ngại về tỷ lệ thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá và thuốc lá mới (như thuốc lá điện tử) vẫn ở mức cao, làm gia tăng nguy cơ ung thư phổi trong tương lai. Ông khuyến nghị tầm soát sớm cho những người có nguy cơ cao, như người hút thuốc chủ động hoặc thụ động. Chụp CT liều thấp có thể phát hiện tổn thương nhỏ, trong khi các kỹ thuật hiện đại như PET/CT, PET/MRI, kết hợp sinh học phân tử, giúp xác định đột biến gene và lựa chọn điều trị trúng đích hiệu quả.

