Ngày 5/2, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen biểu dương chiến công xuất sắc của các đơn vị gồm: Cục Cảnh sát hình sự; Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Cục Kỹ thuật nghiệp vụ; Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Viện Khoa học hình sự; Công an tỉnh Gia Lai; Công an tỉnh Quảng Ngãi; Công an TP.HCM; Trại tạm giam số 1 (Công an tỉnh Bắc Ninh) trong vụ bắt giữ 2 đối tượng cướp ngân hàng tại tỉnh Gia Lai.

Hai đối tượng dùng súng uy hiếp nhân viên giao dịch, lấy đi khoảng 1,8 tỷ đồng. Ảnh cắt từ clip

Theo nội dung Thư khen, lãnh đạo Bộ Công an cho biết, ngày 19/1, hai đối tượng đã sử dụng súng cướp hơn 1,8 tỷ đồng tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Gia Lai, gây hoang mang, phẫn nộ trong dư luận nhân dân.

Mặc dù thông tin về đặc điểm nhận dạng đối tượng còn hạn chế, phương thức, thủ đoạn phạm tội và đối phó với cơ quan điều tra rất tinh vi, song với tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó khăn, vất vả, nguy hiểm, đến ngày 5/2, Công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp điều tra, làm rõ, bắt giữ hai đối tượng gây án, thu giữ 4 khẩu súng cùng nhiều vật chứng liên quan.

Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, mưu trí, sáng tạo và sắc bén về nghiệp vụ của các đơn vị, địa phương trong phối hợp triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an.

Hai nghi phạm trên đường tẩu thoát. Ảnh: CA

Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định, kết quả điều tra, bắt giữ hai đối tượng đã góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an; đồng thời góp phần chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tạo tiền đề bảo đảm an ninh, an toàn để Nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong bình yên, hạnh phúc.

“Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi chúc mừng và biểu dương thành tích xuất sắc của các đồng chí; đồng thời đề nghị Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, phối hợp với các cơ quan tố tụng xử lý nghiêm các đối tượng, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật”, Đại tướng Lương Tam Quang nêu rõ trong Thư khen.

Như VietNamNet đưa tin, khoảng 16h ngày 19/1, hai nam giới mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm màu xanh giống tài xế Grab đã xông vào Phòng Giao dịch Trà Bá (Vietcombank – Chi nhánh Gia Lai). Các đối tượng dùng vật giống súng ngắn đe dọa nhân viên, cướp khoảng 1,8 tỷ đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Một tuần sau, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy được các đối tượng sử dụng gây án bị chôn giấu trong rừng thông, cách hiện trường khoảng 5km.